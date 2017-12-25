أم الفحم: ثانوية خديجة في اختتام مسابقة حملة مليونية الصلاة على النبي

تمت هذه المسابقة المتميزة، بالتنسيق مع مندوبات مجلس الطالبات في المدرسة، في مدرسة خديجة الثانوية النموذجية للطالبات في ام الفحم

تتويجا لذكرى المولد النبوي وفي خطوة فريدة ورائعة من طالبات ثانوية خديجة ام الفحم تم اليوم اختتام حملة مليونية الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) وذلك بأكثر من مليونين صلاة على النبي (2019416 صلاة على النبي).



جانب من طالبات المدرسة



تمت هذه المسابقة المتميزة، بالتنسيق مع مندوبات مجلس الطالبات في المدرسة، في مدرسة خديجة الثانوية النموذجية للطالبات في ام الفحم، حيث تم الاعلان عن اختتام حملة "مليونية الصلاة على النبي" (صلى الله عليه وسلم). هذه الحملة شهدت اقبالا كبيرا وترحيبا واسعا من قبل الطالبات. هذه المسابقة، وخلال اسبوع واحد فقط، قاربت على الربع مليون صلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) مع التعهد باستمرارها كنهج لدى الطالبات والعاملين جميعا في المدرسة. وقد سبق ذلك الاعداد للحملة عبر توعية قامت بها مندوبات مجلس الطالبات في المدرسة عموما وطالبات العاشر "د" ومربيتهن زهور محاميد بشكل خاص، حيث قمن بتسويق مشروع "مليونية الصلاة على النبي" (صلى الله عليه وسلم) وشرحن عن فوائدها وثمراتها للفرد وللمجتمع. كما تواصلن مع مندوبات الصفوف بشكل يومي وجمعن الرقم النهائي للصف.



تمت هذه الحملة بمشاركة جميع الصفوف في ثانوية خديجة ام الفحم، حيث شاركت جميع الصفوف بشكل متفاوت.

ثم أقيم للفائزات بالحملة حفل وتوزيع الجوائز عليهن، القى فيها نائب المدير، مربي 12أ، الشيخ نائل فواز كلمة شكر للطالبات عموما والفائزات بشكل خاص، ثم كلمة مباركة من المربية زهور محاميد، مربية العاشر "د". وعبارات تهنئة عطرة للفائزات من المربية أسماء محاجنة مربية الصف العاشر "ج". ثم اختتم الحفل بإعلان نتائج المسابقة وتوزيع الجوائز على الصفوف الفائزة.



أما بالنسبة لنتائج الحملة فان الارقام النهائية كانت كالتالي:

الثاني عشر "أ" : مليون و600 الف صلاة على النبي.

العاشر "د" : 360 الف صلاة على النبي.

العاشر "ج" : 270 الف صلاة على النبي.

بينما كانت الجوائز كالتالي:

جائزة المرتبة الاولى للصف الثاني عشر "أ" : لكل طالبة، "كتاب تنبيه الانام في بيان علو مقام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام"، وهو من تهذيب واختصار الشيخ د. مشهور فواز، بالإضافة لساعة حائط كبيرة للصف، واكياس حلويات لكل طالبة.

جائزة المرتبة الثانية للصف العاشر "د" : مصاحف ملونة وساعة حائط كبيرة للصف.

جائزة المرتبة الثالثة للصف العاشر "ج" : ساعة حائط كبيرة للصف.



أما عن الاثر الذي أحدثته هذه الحملة في نفوس الطالبات، صرحت احدى الطالبات: "البداية كانت عادية، لكن بعد الاحتفال بذكرى المولد تحول الامر لمنافسة بيننا من أجل الفوز بأعلى رقم قياسي في الصلاة على النبي.

وبعدها تحول الى عادة حسنة ثابتة اعتدنا عليها كجزء من حياتنا، لأننا شعرنا بالأثر والراحة النفسية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله حصل رغم اننا لم نكن نعرف أننا الفائزات بهذه المسابقة. ومما زاد الامر لذة وتحفيزا لدينا اننا كنا نشجع وندعم بعضنا البعض للإكثار من الصلاة على النبي.

طالبة اخرى قالت: "شعرنا ببركة الوقت مع أنه كانت لدينا امتحانات وكنا حينها بأمس الحاجة للوقت للدراسة، لكنها بركة الصلاة على نبينا الكريم التي بفضلها منحنا الله بركة الوقت فدرسنا جيدا وتفوقنا بامتحاناتها ولله الحمد والفضل والمنة من قبل ومن بعد.

جدير بالذكر أن الطالبات المشاركات في الحملة والفائزات بالجوائز قد شكرن جميع القائمين على الحملة في المدرسة: مجلس الطالبات وطالبات العاشر "د" ومربيتهن زهور محاميد والمربية يسر يونس والمربي خالد صعابنة ( كلاهما من قسم التربية الاجتماعية ) ونائب المدير، مربي الثاني عشر "أ"، الشيخ نائل فواز والمربية أسماء محاجنة مربية الصف العاشر "ج".

وقد اجمعوا كلهم في المدرسة أن هذه هي الحملة الاولى من نوعها في المدرسة وربما في مدارسة المنطقة، وأنه ستكون لها استمرارية في الاعوام القادمة بإذن الله.



نائب مدير المدرسة الثانوية الشيخ نائل فواز بدا سعيدا بهذه المناسبة ولسان حاله يقول: " : " اشكر جميع القائمين على هذه المشاريع والمبادرات المبتكرة المتنوعة، كما اثني على الطالبات المتألقات المساهمات بهذه المناسبة، مما ينم عن مدى حبهن لنبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعن جمعهن بين العلم والايمان المنسجمين معا أصلا".

