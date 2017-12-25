المصادقة على ميزانية الشبلي ام الغنم لعام 2018 والتي بلغت 29 مليون شيكل

مجلس الشبلي ام الغنم:

رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي، سكرتير المجلس شوكت شبلي، محاسب المجلس محمد دراوشة وأعضاء المجلس، شاركوا جميعًا في الجلسة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس الشبلي أم الغنم جاء فيه ما يلي: "صادق المجلس المحلي الشبلي أم الغنم بالأمس على ميزانية العام 2018 ، والتي بلغت 29 مليون شيكل".



خلال الجلسة



وأضاف البيان: "رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي، سكرتير المجلس شوكت شبلي، محاسب المجلس محمد دراوشة وأعضاء المجلس، شاركوا جميعًا في الجلسة وقد تم عرض الميزانية مفصلة قبيل التصويت عليها. وأكد رئيس المجلس نعيم شبلي أنّ المشاريع مستمرة وأنّ هذه الميزانية تركز على التربية والتعليم وعلى عدة أمور مهمة وتم تحضيرها بشكل مهني ووفق المعايير والقوانين" غلى هنا نصّ البيان.