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سيارات

كيف نعرف أنّ بواجي السيارة تعطّلت؟
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كيف نعرف أنّ بواجي السيارة تعطّلت؟

خروج دخان اسود من مخرج الهواء، يدل على وجود اختناق داخل المحرك وغالباً ما تكون البواجي هي السبب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-28 19:01:52 A A

يمكن تشبيه بواجي السيارة أو الـSpark plugs بالعمود الفقري لجسم الانسان الذي يساعدنا على المشي والوقوف، كذلك البواجي فهي المسؤولة عن اطلاق الشرارة الاولى لللبدء بعملية احتراق خليط الهواء والبنزين داخل المحرك.واذا كانت البواجي سليمة وجيدة فإن الاعطال سوف تبتعد عن محرك السيارة.. كيف نعرف أنّ بواجي السيارة تعطّلت؟ تابع معنا..


صورة توضيحية  (تصوير: Thinkstock)

- خروج دخان اسود من مخرج الهواء، يدل على وجود اختناق داخل المحرك وغالباً ما تكون البواجي هي السبب.

- عندما تلاحظ ان سيارتك تستهلك نسبة مرتفعة من الوقود لا تتردد بالكشف على البواجي للتأكد من سلامتها.

- صعوبة تشغيل السيارة بعد اطفاءها وخاصة في الصباح أي بعد مرور مدة ليست بقصيرة على ايقافها.

- ضعف في قوة العزم، هذا الخلل ستشعر به عند القيادة خاصة في الطرق الطويلة والمرتفعات التي تتطلب من السيارة زيادة قوة الدفع.

- تقطع في عمل المحرك أثناء الدوران، غالباً ما يكون بسبب تعطل واحدة من البواجي.

وحتى تمنع ظهور المشاكل بسبب البواجي، قم بفحصها بشكل مستمر عند قطع مسافة 10 آلاف كيلومتر حتى تحافظ على سيارتك، وعندما تجد احدى البواجي تالفة قم بتغيير الاربعة معاً واحرص على تنظيف مكانها بالهواء بعد تغيرها لعدم سقوط الغبار داخل اجزاء المحرك منما قد يسبب بعطل داخل سلندر السيارة.

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