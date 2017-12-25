مصادر فلسطينية: تمديد اعتقال عهد التميمي 10 أيام

كانت الشرطة قد اعتقلت فجر الثلاثاء الماضي الفتاة عهد التميمي إبنة الناشط باسم تميمي بعد توثيقها ضمن فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي وهي تصفع جنديا

أفادت مصادر فلسطينية أنّه "قبلت المحكمة العسكرية عوفر طلب الشرطة بتمديد اعتقال عهد التميمي لمدة 10 ايام على ذمة التحقيقات"، وفقًا للمصادر.







وكان قد أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "تنظر المحكمة في تمديد اعتقال عهد التميمي ووالدتها وقريبتهما في المحكمة العسكرية عوفر، اليوم الاثنين" إلى هنا نصّ البيان.

وعلم موقع العرب أنّه: "بدأت محكمة عهد التميمي في محكمة عوفر للنظر في تمديد اعتقالها، حيث طلبت الشرطة تمديد لمدة عشرة أيام. وقد انضم إلى جانبالمحامية جابي لاسكي المحامي أسامة سعدي لطاقم الدفاع، وتتواجد معها عائلتها والدها باسم تميمي وعمها والنائب احمد الطيبي".

هذا وكانت الشرطة قد اعتقلت فجر الثلاثاء الماضي الفتاة عهد التميمي إبنة الناشط باسم تميمي بعد توثيقها ضمن فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي وهي تصفع جنديا. وكانت عهد برفقة شابة أخرى وهي ابنة عمها وطردتا الجنديين خلال تواجدهما في بلدة النبي صالح الاسبوع الماضي. بينما تمّ اعتقال والدتها عندما ذهبت إلى المحكمة لترى ابنتها في المعتقل. كما وكانت قد أفادت مصادر صحفية اسرائيلية أنّ: "الجيش الاسرائيلي اعتقل شابة فلسطينية أخرى وهي ابنة عم عهد التميمي بعد أن تم توثيقها وهي "تستفز الجنود" في الضفة، وفقا للمصادر الاسرائيلية



عهد التميمي