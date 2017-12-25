اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات مصادر فلسطينية: تمديد اعتقال عهد التميمي 10 أيام

أخبار

الضفة الغربية تمديد اعتقال عهد التميمي 10 أيام
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مصادر فلسطينية: تمديد اعتقال عهد التميمي 10 أيام

كانت الشرطة قد اعتقلت فجر الثلاثاء الماضي الفتاة عهد التميمي إبنة الناشط باسم تميمي بعد توثيقها ضمن فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي وهي تصفع جنديا

هل أنتم مستعدون لحالات الطوارئ؟ تفاصيل أوفى هنا! هل تريدون أن تصبحوا جاهزين لحالات الطوارئ بـ3 خطوات؟ تفاصيل أوفى هنا!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-25 16:01:46 A A

أفادت مصادر فلسطينية أنّه "قبلت المحكمة العسكرية عوفر طلب الشرطة بتمديد اعتقال عهد التميمي لمدة 10 ايام على ذمة التحقيقات"، وفقًا للمصادر.


 

وكان قد أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "تنظر المحكمة في تمديد اعتقال عهد التميمي ووالدتها وقريبتهما في المحكمة العسكرية عوفر، اليوم الاثنين" إلى هنا نصّ البيان.

وعلم موقع العرب أنّه: "بدأت محكمة عهد التميمي في محكمة عوفر للنظر في تمديد اعتقالها، حيث طلبت الشرطة تمديد لمدة عشرة أيام. وقد انضم إلى جانبالمحامية جابي لاسكي المحامي أسامة سعدي لطاقم الدفاع، وتتواجد معها عائلتها والدها باسم تميمي وعمها والنائب احمد الطيبي".

هذا وكانت الشرطة قد اعتقلت فجر الثلاثاء الماضي الفتاة عهد التميمي إبنة الناشط باسم تميمي بعد توثيقها ضمن فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي وهي تصفع جنديا. وكانت عهد برفقة شابة أخرى وهي ابنة عمها وطردتا الجنديين خلال تواجدهما في بلدة النبي صالح الاسبوع الماضي. بينما تمّ اعتقال والدتها عندما ذهبت إلى المحكمة لترى ابنتها في المعتقل. كما وكانت قد أفادت مصادر صحفية اسرائيلية أنّ: "الجيش الاسرائيلي اعتقل شابة فلسطينية أخرى وهي ابنة عم عهد التميمي بعد أن تم توثيقها وهي "تستفز الجنود" في الضفة، وفقا للمصادر الاسرائيلية

 
عهد التميمي

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 لائحة اتهام ضد شاب من سخنين بمحاولة قتل والده | [3900 قراءة]
2 لن أرسل ابني الى المدرسة: جميلة شحادة | [2600 قراءة]
3 الحاج حسن شهاب (أبو علي) من عرب الشبلي في ذمة الله | [2600 قراءة]
4 إصابة مسن جراء تعرضه للدهس في القدس | [2600 قراءة]
5 عكا: صلاة الاستسقاء في الملعب | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الجيش الاسرائيلي يعتقل عهد التميمي التي صفعت جنديا | [0 مشاركة]
2 دالية الكرمل: إحتفال بمناسبة إصدار للشاعر عادل كيوان | [0 مشاركة]
3 تعادل هبوعيل أم الفحم أمام مكابي تسور شالوم 0-0 | [0 مشاركة]
4 الطيبي والسعدي يطرحان قضايا التعليم العربي | [0 مشاركة]
5 القدس: إلقاء زجاجة حارقة في حي أرمون هنتسيف | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab