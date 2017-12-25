شاهدوا بالفيديو- المصرية شيرين رضا: صوت المؤذن جعير ومُفزع!!

الممثلة المصرية شيرين رضا:

إيه الغريب؟ كلنا بنقول ده، في أطفال بيصحوا مفزوعين، هو ده أسلوب الصلاة؟ يالا أفزعك علشان تصلي

الراجل اللي بيجعرلي في الميكرفون ده، هو انت مش سامع صوتك ولا انت قاصد تعمل كده؟.. دي أسئلة عندي، هو فين قرار توحيد الآذان؟.. هو احنا مش عايزين سياحة؟ ليه أجانب وهم ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير ده

تسببت الفنانة المصرية شيرين رضا بموجة غضب وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات غريبة لها خلال استضافتها في برنامج أنا وأنا على قناة أون، حيث هاجمت أصوات المؤذنين، مطالبة بتفعيل قرار الآذان الموحد. وقالت فيها:"أعتقد إن قرار توحيد الآذان لازم يتنفذ وبسرعة لإن في مقرئين صوتهم يكفر البني آدمين".

وعلقت شيرين رضا على ما عرضته المذيعة، متسائلة: "إيه الغريب؟ كلنا بنقول ده، في أطفال بيصحوا مفزوعين، هو ده أسلوب الصلاة؟ يالا أفزعك علشان تصلي". وتابعت "وبعدين الراجل اللي بيجعرلي في الميكرفون ده، هو انت مش سامع صوتك ولا انت قاصد تعمل كده؟.. دي أسئلة عندي، هو فين قرار توحيد الآذان؟.. هو احنا مش عايزين سياحة؟ ليه أجانب وهم ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير ده".

وأكملت شيرين رضا حديثها:"في شوارع صغيرها بيكون الميكرفون فيها حتى وانتي قافلة الشبابيك تجننك، طيب انت مش محترم كل الناس اللي حواليك دي يا أخي ومعلي الفوليوم أوي كده ليه؟ ده مالوش دعوة بالدين". وأجابت "رضا" على سؤال"رأيك ليه ما اتنفذش القرار ده؟" بقولها:"أنا ماعرفش، أنا مش مسؤولة.. أنا كان نفسي أبقى مسؤولة عن حاجات كتيرة علشان كنت خلتها تتنفذ.. حاجات صغيرة هتساعدنا كلنا في حياتنا بس ليه ما بتتنفذش أنا ما أعرفش؟ مشغولين عننا بإيه؟".



شيرين رضا