هيفاء وهبي تحتفل بالأعياد في شوارع بيروت بإطلالة ساحرة

بدت هيفاء ساحرة وأنيقة بإطلالة أنثوية مميزة.

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور وفيديوهات قصيرة من سهرة قضتها مع صديقتها في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، احتفالًا بالأعياد. وقد بدت هيفاء ساحرة وأنيقة بإطلالة أنثوية مميزة.





وعلى الصعيد الفني، نشير أنّ هيفاء وهبي انتهت من تصوير أغنية "توتة" على طريقة الفيديو كليب وكشفت عن كواليس العمل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فشاركت الجمهور بمشاهد حصرية من التصوير خطفت بها أنفاس محبّيها.