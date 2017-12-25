بالصور.. عاصي الحلاني يحتفل بالميلاد المجيد مع عائلته

شارك عاصي الحلاني جمهوره بصورة تجمعه بعائلته السيدة كوليت بولس الحلاني، ماريتا، دانا والوليد

إحتفل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء عائلية مميّزة. وشارك عاصي الحلاني جمهوره بصورة تجمعه بعائلته السيدة كوليت بولس الحلاني، ماريتا، دانا والوليد وفي تعليقه عليها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي كتب: "ميلاد مجيد و كل عام و انتم بخير اعاده الله عليكم بالخير والبركة اتمنى ان تكون هذه السنة حاملة معها السلام والأستقرار الى كل الوطن العربي باذن الله".

على صعيد آخر، يحيي عاصي الحلاني حفل ليلة رأس السنة في فندق "الهيلتون" في لبنان حيث من المقرر أن يشاركه فيه المؤلف الموسيقي ميشال فاضل.