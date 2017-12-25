اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي بالصور.. عاصي الحلاني يحتفل بالميلاد المجيد مع عائلته

فنانين

عاصي الحلاني يحتفل بالميلاد المجيد مع عائلته
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بالصور.. عاصي الحلاني يحتفل بالميلاد المجيد مع عائلته

شارك عاصي الحلاني جمهوره بصورة تجمعه بعائلته السيدة كوليت بولس الحلاني، ماريتا، دانا والوليد 

قلقان من المشكنتا؟ أنتم مدعوون للقاء مستشاري المشكنتا في البنك والتمتع بعرض جذاب قلقان من المشكنتا؟ أنتم مدعوون للقاء مستشاري المشكنتا في البنك والتمتع بعرض جذاب
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-26 17:42:53 A A

إحتفل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء عائلية مميّزة. وشارك عاصي الحلاني جمهوره بصورة تجمعه بعائلته السيدة كوليت بولس الحلاني، ماريتا، دانا والوليد وفي تعليقه عليها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي كتب: "ميلاد مجيد و كل عام و انتم بخير اعاده الله عليكم بالخير والبركة اتمنى ان تكون هذه السنة حاملة معها السلام والأستقرار الى كل الوطن العربي باذن الله".

على صعيد آخر، يحيي عاصي الحلاني حفل ليلة رأس السنة في فندق "الهيلتون" في لبنان حيث من المقرر أن يشاركه فيه المؤلف الموسيقي ميشال فاضل. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 د. يوسف عواودة في زيارة لكنائس كفركنا مهنئا بالعيد | [2600 قراءة]
2 حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا | [2600 قراءة]
3 إصابة سيدة جراء تعرضها للدهس في القدس | [2600 قراءة]
4 إصابة شاب من شعب جراء تعرضه للطعن | [2600 قراءة]
5 سقوط رجل عن ارتفاع في الرينة وحالته خطيرة | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 معطيات: الأولاد والشبيبة في البلاد مدمنو انترنت | [0 مشاركة]
2 تمديد حظر النشر حول مقتل محمود أبو الخير | [0 مشاركة]
3 إصابة 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة في الجنوب | [0 مشاركة]
4 الناصرة تشهد اختناقات مرورية ومواطنون يطالبون بحل | [0 مشاركة]
5 انجاز خلف الانجاز: قطار انتصارات فتيات مجد الكروم | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab