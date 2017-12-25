كن لطيفًا في تعاملك مع الآخرين
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كن لطيفًا في تعاملك مع الآخرين.
مهنيًّا: إذا خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة ، حاول مرارًا وتكرارًا أن تتخلص من ذلك الوضع.
عاطفيًّا: حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجًا جديدًا، القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية.
صحيًّا: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.
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