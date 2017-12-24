Like

البرلمان الإيراني يبحث الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين

بُلغت اللجان النيابية المتخصصة من أجل دراسة المشروع بشكل معمّق، ووضعه في غضون 48 ساعة على سلم أعمال البرلمان من اجل المصادقة عليه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)

نشر: 2017-12-24 23:39:47 A نشر: 2017-12-24 23:39:47 A