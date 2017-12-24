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البرلمان الإيراني يبحث الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين
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البرلمان الإيراني يبحث الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين

بُلغت اللجان النيابية المتخصصة من أجل دراسة المشروع بشكل معمّق، ووضعه في غضون 48 ساعة على سلم أعمال البرلمان من اجل المصادقة عليه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-12-24 23:39:47 A A

 ذكرت وكالة "تسنيم" للانباء ان مجلس الشورى الإسلامي الايراني وافق على مناقشة مشروع قرار مستعجل يقضي بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

وأفادت وكالة "تسنيم" أن مجلس الشورى الإسلامي صوّت خلال جلسته العلنية الاحد، بالموافقة على مناقشة مشروع قرار مُلحق بقانون دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني، وذلك بموافقة أغلبية ساحقة من 187 نائبا من أصل 235 نائبا حضروا الجلسة.ويقضي هذا القرار بمناقشة اعتراف الجمهورية الايرانية الإسلامية بالقدس الشريف عاصمة أبدية لدولة فلسطين. وقد بُلغت اللجان النيابية المتخصصة من أجل دراسة المشروع بشكل معمّق، ووضعه في غضون 48 ساعة على سلم أعمال البرلمان من اجل المصادقة عليه.

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