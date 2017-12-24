المدرسة الشاملة أ شفاعمرو تحتفل بنهاية الفصل الدراسي والاعياد

افتتح اليوم بكلمة مدير المدرسة الاعدادية في الشاملة الف المربي فؤاد سعده بتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة الاعياد وان يكون عام جديد سعيد للجميع مليء بالتقدم والنجاح

على انغام موسيقى عيد الميلاد تم اليوم السبت ، استقبال الطلاب وطاقم الهيئة التدريسية في المدرسة الشاملة الف على اسم صالح خنيفس شفاعمرو .افتتح اليوم بكلمة مدير المدرسة الاعدادية في الشاملة الف المربي فؤاد سعده بتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة الاعياد وان يكون عام جديد سعيد للجميع مليء بالتقدم والنجاح .

بينما المربي سلمان ابو عبيد مدير الشاملة الف حث الطلاب على الاجتهاد والدراسة خلال العطلة،واكد ان المجال ما زال مفتوح امام الطلاب لتحسين تحصيلهم العلمي ويجب ان يتم مراجعة ودراسة المواضيع التي يحتاج الطالب لتعزيز قدراته العلمية .واضاف المربي سلمان ابو عبيد ،ان العلم هو السلاح القوي الذي يملكه الانسان من خلاله يمكنه خدمة المجتمع وبلدة .وتم توزيع الحلوى من قبل مجلس الطلاب ،واشرف طاقم التربية الاجتماعية الاستاذ ضياء نكد ،رنا خوالد وفادي سلامة باقامة احتفال نهاية الفصل الدراسي الاول وبالاعياد .وكذلك استضافت المدرسة كل من الفنان سعيد سلامة ومهند طه .