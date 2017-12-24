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صور- صاروخ عجيب يطير في سماء كاليفورنيا.. ما قصته؟

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها في "تويتر"، الصاروخ الشهير وهو يشق الفضاء، صوب الأعلى، مثيرا موجة من الفضول بين المتابعين

اعتقد بعض متفاعلي المنصات الاجتماعية أن الأمر يتعلق بمخلوقات فضائية أو قوة نووية من كوريا الشمالية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2017-12-24 18:31:03 A نشر: 2017-12-24 18:31:03 A