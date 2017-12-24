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أخبار عربية وعالمية صور- صاروخ عجيب يطير في سماء كاليفورنيا.. ما قصته؟

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صاروخ عجيب يطير في سماء كاليفورنيا.. ما قصته؟
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صور- صاروخ عجيب يطير في سماء كاليفورنيا.. ما قصته؟

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها في "تويتر"، الصاروخ الشهير وهو يشق الفضاء، صوب الأعلى، مثيرا موجة من الفضول بين المتابعين

اعتقد بعض متفاعلي المنصات الاجتماعية أن الأمر يتعلق بمخلوقات فضائية أو قوة نووية من كوريا الشمالية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-24 18:31:03 A A

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأميركية، مؤخرًا، صاروخ "فالكون 9" من ولاية كاليفورنيا، محملة إياه بعشرة أقمار صناعية للاتصالات. وبحسب ما نقلت وسائل إعلام، فإن الشركة الأميركية حققت رقما قياسا، الجمعة، ذلك أن عملية الإطلاق هي الثامنة عشرة خلال العام الجاري.


صاروخ "فالكون 9" في سماء ولاية كاليفورنيا

وفي وقت سابق، فشلت أربع محاولات لإطلاق الصاروخ، وقامت الشركة بعدة جهود لتجاوز العقبات التقنية لإرسال "فالكون 9" إلى الفضاء. وجرى نشر الأقمار الصناعية بنجاح، وتم وضع آخر قمر صناعي في موقعه، بعد ساعة و12 دقيقة من عملية الإطلاق التي جرت على الساعة الخامسة و27 دقيقة.

وبنجاح عملية الإطلاق الأخيرة، تكون "سبيس إكس" قد أتمت نصف صفقة، توصل بموجبها، 75 قمرا صناعيا لشركة "إيريديوم كومينيكايشنز" إلى مدار منخفض . وأجرت "سبيس إكس"، عملة الإطلاق الناجحة الأولى، خلال هذا العام، في 14 يناير الماضي، ثم تلتها عمليات لاحقة في 25 يونيو ومواعيد أخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها في "تويتر"، الصاروخ الشهير وهو يشق الفضاء، صوب الأعلى، مثيرا موجة من الفضول بين المتابعين. واعتقد بعض متفاعلي المنصات الاجتماعية أن الأمر يتعلق بمخلوقات فضائية أو قوة نووية من كوريا الشمالية. 

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