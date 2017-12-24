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أخبار عربية وعالمية بيغ بن في لندن تستعيد أصواتها استثنائيًا بمناسبة عيد الميلاد

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أصوات بيغ بن في لندن تعود استثنائيًا بمناسبة الميلاد
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بيغ بن في لندن تستعيد أصواتها استثنائيًا بمناسبة عيد الميلاد

يقول مسؤولون إن "بيغ بن" ستستمر في قرع أجراسها حتى ظهيرة اليوم الأول من العام الجديد

بيغ بن صمتت منذ أغسطس الماضي، بسبب إخضاعها لأعمال صيانة ستستمر لمدة 4 سنوات

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-24 15:46:04 A A

عادت أصوات قرع الأجراس إلى ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن، السبت، وذلك بصورة استثنائية بمناسبة حلول أعياد الميلاد. ووثقت مقاطع فيديو انبعاث الأصوات الأيقونية، التي اعتاد عليها سكان المدينة في التاسعة صباحا، في الوقت التي كانت الساعة محاطة بجسور الصيانة.


ساعة بيغ بن خلال أعمال الصيانة (كانون أول 2017 رويترز)

ويقول مسؤولون إن "بيغ بن" ستستمر في قرع أجراسها حتى ظهيرة اليوم الأول من العام الجديد. وكانت الساعة الشهيرة التي تقع في مبنى البرلمان البريطاني بالعاصمة قد صمتت منذ أغسطس الماضي، بسبب إخضاعها لأعمال صيانة ستستمر لمدة 4 سنوات.

ومن المقرر أن يعود جرس الساعة الشهيرة إلى العمل بصورة كاملة في عام 2021، وهذه أطول فترة صمت له منذ أن قرع للمرة الأولى عام 1859. وسيسمح الانقطاع عن القرع للعمال بالقيام بأعمال الصيانة، التي تحتاجها الساعة الفيكتورية وبرج الساعة الفيكتوري.

وانتقد نواب في البرلمان الصمت المطول، ووصفوا "بيغ بن" بأنها رمز هام للديمقراطية البريطانية، ويطالبون بتقصير الفترة. 

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