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بيغ بن في لندن تستعيد أصواتها استثنائيًا بمناسبة عيد الميلاد

يقول مسؤولون إن "بيغ بن" ستستمر في قرع أجراسها حتى ظهيرة اليوم الأول من العام الجديد

بيغ بن صمتت منذ أغسطس الماضي، بسبب إخضاعها لأعمال صيانة ستستمر لمدة 4 سنوات

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2017-12-24 15:46:04 A نشر: 2017-12-24 15:46:04 A