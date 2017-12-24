وصول المدبر الرسولي إلى بيت لحم لاستقبال الميلاد المجيد

تقتصر الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة هذا العام على الشعائر الدينية، بسبب الأجواء التي تعيشها فلسطين في ظل المواجهات على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وصل موكب المدبر الرسولي المطران بيير باتستا بيتسابالا، إيذانا ببدء احتفالات عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي. وقد سار الموكب عبر البوابة التي تقيمها قوات الجيش الاسرائيلي في جدار الفصل شمال مدينة بيت لحم، ترافقه مجموعات من الشرطة الفلسطينية باتجاه ساحة المهد.



وصول المدبر الرسول بيت لحم



وتقتصر الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة هذا العام على الشعائر الدينية، بسبب الأجواء التي تعيشها فلسطين في ظل المواجهات على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

وكان قد إنطلق موكب غبطته من بطريركية اللاتين في القدس، وقبل وصوله إلى ساحة المهد تقدم الموكب الفرق الكشفية التي بلغ عددها 22 مجموعة من محافظات فلسطينية مختلفة ضمت ما يزيد عن 3000 فرد كشفي. وكانت ساحة المهد قد عجت بالحضور القادم من جميع مناطق فلسطين والخارج، اذ تواجدت العديد من الجنسيات للإحتفال بأعياد الميلاد المجيدة حسب التقويم الغربي.