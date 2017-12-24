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جامعات / مدارس اخبار المدارس اورط عكا: صف الحادي عشر يحتفل بنهاية الفصل الأول

جامعات / مدارس

عكا والمنطقة اورط عكا: صف الحادي عشر يحتفل بنهاية الفصل
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اورط عكا: صف الحادي عشر يحتفل بنهاية الفصل الأول

اورط عكا في البيان:

تخلل اللقاء أجواء من الصراحة والنقاش الحر منح فيها الطلاب حرية التعبير والحوار كما واهتم مدير المدرسة وطاقم معلمي الصف بتسجيل الملاحظات والطلبات

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-24 13:27:45 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة أورط في عكا جاء فيه ما يلي: "بمناسبة نهاية الفصل الأول وبمبادرة من الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة والأستاذ سامر زيدان ومشاركة مربي الصف الأستاذ يوسف السالم مركز طاقم شاحر وطلاب الصف نظم لقاء صفي في مطعم الصيادين هدف الى دعم العلاقة بين الطلاب وبين الطلاب ومعلمي وإدارة المدرسة طرح فيها العديد من القضايا التي تتعلق في المسيرة التعليمية والعلاقات الاجتماعية في المدرسة كما عبّر الطلاب عن توقعاتهم من المدرسة. وعبروا ايضاً عن الصفات الإيجابية لدى زملائهم الطلاب".


خلال اللقاء

وأضاف البيان: "تخلل اللقاء أجواء من الصراحة والنقاش الحر منح فيها الطلاب حرية التعبير والحوار كما واهتم مدير المدرسة وطاقم معلمي الصف بتسجيل الملاحظات والطلبات والعمل وحث الأستاذ محمد حجوج الطلاب على مواظبة الطلاب والتعلم الجاد من أجل نجاح جميع الطلاب دون استثناء فهدف تغيير وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للطلاب الصف ولجميع الطلاب في عكا. كما وأكد مربي الصف أن طاقم المعلمين وإدارة المدرسة ستهتم بدعم كل طالب بهدف نجاحه وتحقيق مستقبل أفضل. تضمن اللقاء وجبة عشاء تناول وجبة عشاء" إلى هنا نصّ البيان.
 

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