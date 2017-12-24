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ثقافة جنسية راي مختص دراسة: المرأة تحب من النظرة السادسة والرجل يحب من النظرة الأولى!

ثقافة جنسية

دراسة: المرأة تحب من النظرة السادسة!
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دراسة: المرأة تحب من النظرة السادسة والرجل يحب من النظرة الأولى!

شملت الدراسة مجموعة من النساء غير المتزوجات، ووجدت أن المرأة لا تميل إلى اتخاذ قرار سريع بشأن حبّها، فقد تحتاج إلى قرابة الـ 45 ثانية في أول لقاء لها مع رجل، لتحدد مستقبل العلاقة معه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-26 13:20:28 A A

أثبتت دراسة حديثة أن المرأة لا تحب من النظرة الأولى حتى وإن أعجبها الرجل منذ أول لقاء بل تحتاج إلى 6 نظرات على الأقل لكي يظهر الشعور العاطفي لديها تجاه الرجل، أهو حب أم مجرد إعجاب. وشملت الدراسة مجموعة من النساء غير المتزوجات، ووجدت أن المرأة لا تميل إلى اتخاذ قرار سريع بشأن حبّها، فقد تحتاج إلى قرابة الـ 45 ثانية في أول لقاء لها مع رجل، لتحدد مستقبل العلاقة معه.


صورة توضيحية

المرأة تدرس الرجل جيداً قبل أن تقرر الإعجاب به أم لا، فتتفحص أولاً ملامح وجهه وعينيه، ثم تنتقل إلى مرحلة التفحص التفصيلي، و من أهم التفاصيل التي تنظر إليها المرأة بعناية قبل أن تبدأ في الإعجاب بالرجل هي تفحص يده أولا للتأكد من عدم وجود خاتم الزواج فيها.

وفي مرحلة لاحقة تبدأ بتقييم ملابسه وحذائه وكلامه وقامته، وحتى بنية جسمه وأظافره وبشرته، والأهم من ذلك كله، قدرته على التفاعل مع الناس. كل هذه التحاليل تعتبر أولية لتحديد إمكانية الإستمرار من عدمها.

وفي المقابل، فالرجال على عكس ذلك تماماً، فهم يحبون ويُغرمون من أول نظرة. ربما يعود ذلك إلى مدى تأثرهم بالمظهر الخارجي والجمال أكثر من كل شيء. 

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