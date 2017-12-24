موشحات لِعيد الميلاد: الرّحمِة نِزْلَتْ في الميلاد/بقلم: أسماء طنوس

رَحْمِــــة إِلهي ونِعْمِتُــــــه وِسْع السَّـــــمـا --- يا اللّي بَعَث أمطارُه مِن بَعْـدِ ﭐلْجَفـــــاف

الأرضُ والإنسانُ عانَى مْنِ الظَّما --- والْكُلُّ مِن حَبْسِ الْمَطَر كان قلبُـه خاف

حَـــــتّى تَحَنَّــــــن رَبُّـــــنــــــا عَلـى العِبـــــــاد --- بِالنِّــــــعْمِـــــــه قَــــــــــد لَيَّــــــن قُلــــــوبًـا مِـن عِنـــــــاد

وِالرّحمِه نِزْلَتْ عَالْبَشَر بعيدِ الميلاد

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وكانَ قَصدُ الرّبِ تَيِصْحَـى ﭐلْبَشَـــــر --- وِيْعودوا يا اللّي تاهوا عَن راعـــي الْخِراف

وكانَ ﭐلْهَدَف مِن رَبِّنا لَفْـتَ النَّظَــــر --- تَيْــــــتوبـوا يا اللّـي ســـــاروا عَنْـــــهُ بِانْعِطــــــاف

وأَلله الرَّحيمُ ما بيِحْسِـب خطـــــايانـــــــا --- بيِبْقَى الغَفــــــورُ اللّـي بيِـــفْحَــــــص نَوايـــــانــــــــا

غَفَر لِنا الذُّنـــــوبَ ﭐمْطـارُه أَعطــــانـــــــا

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يا رَبّ يا مْلَيّـــــِن قُلوبًـا مِن حَجَــــــر --- أَعـــــطــــيْتَ للأرْضِ وْلَنــــــا عُـرْسَ وزَفــــــاف

وأَنَرْتَ دَرْبَ الخاطِئينَ مِنَ الْخَطَر --- وأَعَـــــــــدْتَـــــهُـم لِنَــــــهْـــــرِكَ وَإِلـى الضّـــــِـفـــــــــــاف

وكانتِ الأمطارُ مِـن رَبّـي شَهـــــادَه --- لِــــــــرُجـــــــوعِ الْخـــــــاطــــــــــئـــــيـــــــنَ لِلْـــــعِـــــــبـــــــــادَه

حَتّى عَطَف عَالنّاسِ برَحْمِتُــه زيادَه

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