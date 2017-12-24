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منبر العرب شعر موشحات لِعيد الميلاد: الرّحمِة نِزْلَتْ في الميلاد/بقلم: أسماء طنوس

منبر العرب

الرّحمِة نِزْلَتْ في الميلاد/ أسماء طنوس
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موشحات لِعيد الميلاد: الرّحمِة نِزْلَتْ في الميلاد/بقلم: أسماء طنوس

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-24 17:19:45 A A

رَحْمِــــة إِلهي ونِعْمِتُــــــه وِسْع السَّـــــمـا --- يا اللّي بَعَث أمطارُه مِن بَعْـدِ ﭐلْجَفـــــاف
الأرضُ والإنسانُ عانَى مْنِ الظَّما --- والْكُلُّ مِن حَبْسِ الْمَطَر كان قلبُـه خاف
حَـــــتّى تَحَنَّــــــن رَبُّـــــنــــــا عَلـى العِبـــــــاد --- بِالنِّــــــعْمِـــــــه قَــــــــــد لَيَّــــــن قُلــــــوبًـا مِـن عِنـــــــاد
وِالرّحمِه نِزْلَتْ عَالْبَشَر بعيدِ الميلاد
****
وكانَ قَصدُ الرّبِ تَيِصْحَـى ﭐلْبَشَـــــر --- وِيْعودوا يا اللّي تاهوا عَن راعـــي الْخِراف
وكانَ ﭐلْهَدَف مِن رَبِّنا لَفْـتَ النَّظَــــر --- تَيْــــــتوبـوا يا اللّـي ســـــاروا عَنْـــــهُ بِانْعِطــــــاف
وأَلله الرَّحيمُ ما بيِحْسِـب خطـــــايانـــــــا --- بيِبْقَى الغَفــــــورُ اللّـي بيِـــفْحَــــــص نَوايـــــانــــــــا
غَفَر لِنا الذُّنـــــوبَ ﭐمْطـارُه أَعطــــانـــــــا
****
يا رَبّ يا مْلَيّـــــِن قُلوبًـا مِن حَجَــــــر --- أَعـــــطــــيْتَ للأرْضِ وْلَنــــــا عُـرْسَ وزَفــــــاف
وأَنَرْتَ دَرْبَ الخاطِئينَ مِنَ الْخَطَر --- وأَعَـــــــــدْتَـــــهُـم لِنَــــــهْـــــرِكَ وَإِلـى الضّـــــِـفـــــــــــاف
وكانتِ الأمطارُ مِـن رَبّـي شَهـــــادَه --- لِــــــــرُجـــــــوعِ الْخـــــــاطــــــــــئـــــيـــــــنَ لِلْـــــعِـــــــبـــــــــادَه
حَتّى عَطَف عَالنّاسِ برَحْمِتُــه زيادَه
****

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