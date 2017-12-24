فيلم الأنميشن Ferdinand يحقق 27.109 مليون دولار

فيلم Ferdinand من بطولة بوبي كانافال، جون سينا، ديفيد تينانت، جينا رودريجز، دانييلا بوباديا و​كيت ماكينون

وصلت إيرادات فيلم الأنميشن Ferdinand إلى 27.109 مليون دولار في أسبوعه الأول فى دور العرض حول العالم. أحداث الفيلم تدور حول ثور ضخم يدعي "فرديناند" يملك قلباً كبيراً، يُخطئ في حق حيوان خطير، فيتم أسره وتشريده عن وطنه، لكنه يُصِّر على العودة إلى عائلته، وفي سبيل ذلك يكوّن فريق غير كفوء وينطلق به في مغامرة مجنونة.

نفيد بالذكر أن فيلم Ferdinand من بطولة بوبي كانافال، جون سينا، ديفيد تينانت، جينا رودريجز، دانييلا بوباديا وكيت ماكينون، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ يان ساوثوود، ﺇﺧﺮاﺝ كارلوس سالدانها وإنتاج 20th Century FOX.