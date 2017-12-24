محكمة مصرية: شطب الدعوى المقامة ضد شيرين عبد الوهاب

كان المحامي هاني جاد، قد أقام دعوى قضائية اختصم فيها شيرين عبد الوهاب ونقابة المهن الموسيقية، بسبب تصريحاتها في حفلها بالإمارات بشأن النيل

قررت محكمة جنح عابدين شطب دعوى اتهام النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بالتهكم على الدولة المصرية مما يضر بالمصلحة العامة. وتمّت إحالة الدعوى لمحكمة جنح المقطم حسبما جاء في جريدة "الشروق" وتحديد جلسة 30 كانون الثاني/يناير المقبل للنظر فيها.



شيرين عبد الوهاب

وكان المحامي هاني جاد، قد أقام دعوى قضائية اختصم فيها شيرين عبد الوهاب ونقابة المهن الموسيقية، بسبب تصريحاتها في حفلها بالإمارات، حين طلبت إحدى الحاضرات من المدعي عليها سماع أغنية "ماشربتش من نيلها"، فردّت عليها قائلة: "هيجيلك بلهارسيا".

وتضمنت الدعوى:"في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة على تنشيط السياحة، تهكمت الفنانة بأسلوب فظ؛ الأمر الذي أضحك الجمهور بصورة تعني إهانة للدولة المصرية". وطالب المحامي بتوقيع عقوبة على شيرين عبد الوهاب لما شكله فعلها جريمة يعاقب عليها في نص المادة 102 مكرر "أ" من قانون العقوبات والمضافة بموجب القانون رقم 122 لسنة 1957، والتي عدلت بقانون رقم 34 لسنة 70، وتنص على أن "يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن".