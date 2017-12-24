صور: صفاء سلطان تغني من بيروت..أنا اسمي القدس

تألقت صفاء بإطلالة أنيقة باللون الأسود

تمّ، مؤخرًا، تكريم الفنانة والممثلة صفاء سلطان في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن حفل توزيع جوائز كبير، حضره عدد من أهل الفن والصحافة، واستلمت صفاء جائزة عن مجمل أعمالها الفنية. هذا وتألقت صفاء بإطلالة أنيقة باللون الأسود، وحرصت تقديم أغنية "أنا اسمي القدس" على خشبة مسرح التكريم، تحية منها للقدس وفلسطين.



على صعيد آخر، بدأت صفاء سلطان تصوير أول مشاهدها لأحدث أعمالها الفنية، وهو مسلسل يحمل اسم "الغرفة 14"، وهو مسلسل سوري لبناني، حيث أنها تعيش حالة من النشاط الفني بعد انتهائها من تصوير مسلسل "وهم".