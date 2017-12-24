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فنانين فن عربي أصالة بإطلالة فخمة وأنيقة خلال حفلها في الكويت..صور

فنانين

أصالة بإطلالة فخمة وأنيقة خلال حفلها في الكويت..صور
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أصالة بإطلالة فخمة وأنيقة خلال حفلها في الكويت..صور

بدت أصالة أنيقة وساحرة بإطلالة فخمة وقّعها مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-25 19:05:17 A A

تألقت الفنانة والمطربة السورية أصالة نصري خلال حفل كبير أحيته في مركز جابر الأحمد الثقافي في الكويت، اتسم بالحضور الكبير من مختلف الأعمار والجنسيات، وقدمت فيه عددًا كبيرًا من أغنياتها الخليجية بالإضافة لعدد من أغنيات ألبومها الأخير "مهتمة بالتفاصيل" على مدى وصلتين سحرت فيها الجمهور بروعة الإحساس وعذوبة الصوت والأداء الراقي، برفقة المايسترو وليد فايد.

 

وبدت أصالة أنيقة وساحرة بإطلالة فخمة وقّعها مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي، واهتمت بمكياجها خبيرة التجميلة الكويتية حنان النجادة. وظهرت أصالة في جلسة تصوير قصيرة سبقت الحفل بعدسة المصوّر محمد فيفيد.

يذكر أن أصالة تخلفت عن حضور توزيع جوائز الدير جست مساء أمس وتكريم زوجها المخرج طارق العريان لإحيائها هذا الحفل الذي كانت التزمت به مسبقًا.  

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