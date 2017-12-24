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أخبار محليات نهاريا: إصابة رجل بحروق خطيرة جراء اندلاع حريق داخل شقة

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مدن الساحل نهاريا: إصابة رجل بحروق خطيرة
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نهاريا: إصابة رجل بحروق خطيرة جراء اندلاع حريق داخل شقة

الاسعاف: 

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (70 عامًا) والذي وصفت إصابته بالخطيرة 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-24 10:06:19 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة آشر بلاغًا قرابة الساعة 08:16 حول اندلاع حريق داخل شقة سكنية على شارع فايتسمان في نهاريا، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (70 عامًا) والذي وصفت إصابته بالخطيرة وهو يعاني من حروق في كل أنحاء جسمه" وفقًا للبيان.

هذا ووصل بيان من المركز والمتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر جاء فيه ما يلي: "انفجرت اسطوانة غاز في شقة سكنية ما أسفرت عن اصابة شخص في مدينة نهاريا. طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المبنى السكني في شارع فايتسمان بالمدينة واتضح ان الانفجار وقع في الشقة السكنية في الطابق الثاني وادى الى اصابة الشخص الذي وصفت حالته بالمتوسطة .طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على منع استمرار تسرب الغاز واخماد الحريق في المكان" إلى هنا نصّ البيان.

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