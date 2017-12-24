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أخبار عربية وعالمية فيسبوك يحذر المستخدمين عند محاولة قرصنة حساباتهم

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فيسبوك يحذر مستخدميه
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فيسبوك يحذر المستخدمين عند محاولة قرصنة حساباتهم

بدأت الشركة بإدراج كل بريد إلكتروني أُرسل للمستخدمين "مؤخرا"، في قائمة الإعدادات على الموقع

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-24 10:04:13 A A

طورت شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك ميزة جديدة مصممة لمساعدة المستخدمين على تحديد وحماية حساباتهم من محاولات سرقة البيانات الخاصة و"تهكيرها".


فيسبوك

حيث بدأت الشركة بإدراج كل بريد إلكتروني أُرسل للمستخدمين "مؤخرا"، في قائمة الإعدادات على الموقع. وسيتمكن المستخدمون من معرفة ما إذا كانوا قد تلقوا رسالة من الشركة، عن طريق عرض قائمة "الاطلاع على الرسائل الإلكترونية الأخيرة من فيسبوك"، في أسفل صفحة الأمان وتسجيل الدخول. وفي حال كانت الرسالة مزورة، فلن تظهر.

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