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فنانين فن عربي بالصور: وائل جسار وأدهم النابلسي يشعلون حفلتهم في دبي

فنانين

وائل جسار وأدهم النابلسي يشعلون حفل دبي
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بالصور: وائل جسار وأدهم النابلسي يشعلون حفلتهم في دبي

لاقى الحفل حضورا جماهيريا كبيرا فاق التوقعات، ضم عددا كبيرا من المحبين ومتذوقي الطرب

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-24 12:07:34 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لللفنان وائل جسار جاء فيه ما يلي: "أطلقت شركة "لايت اند نايت " أولى مشاريعها بحفل فني ضخم أقيم في "قاعة الشيخ راشد" في المركز التجاري في دبي، ضم ثلاثة من أرقى نجوم الطرب في العالم العربي".


وائل جسار

وأضاف البيان: "ولاقى الحفل حضورا جماهيريا كبيرا فاق التوقعات، ضم عددا كبيرا من المحبين ومتذوقي الطرب، شكلوا لوحة رائعة ملونة بجنسيات عربية مختلفة، تفاعلوا مع سهرة طالت لتمتد حتى ما بعد منتصف الليل".

وتابع البيان: "وحقق الحفل، الذي أحياه كل من "وائل جسار وزينة الداودية وأدهم النابلسي"، نجاحا باهرا من النواحي التنظيمية والإدارية والترتيبية، حتى في طريقة التعاطي مع الحضور الذي أشاد كثيرا بما لاقاه من ترحيب وتسهيلات منقطعة النظير. وعقب الحفل، عبر النجم "وائل جسار" عن سعادته الكبيرة نتيجة التفاعل المبهر الذي قابله به الجمهور، مشيدا بالتنظيم الذي تميز به الحفل، والذي ساهم كثيرا في جعل الحفل يترك أثرا استثنائيا للغاية في قلوب الفنانين والحضور. من جهتها، أعربت النجمة "زينة الداودية" عن إعجابها باللوحات الرائعة التي رسمها الجمهور الذي تفاعل معها كثيرا، موجهة تحية لجميع الحضور الذين أشعروها بأن العرب لون واحد، بعد الانسجام الذي ظهروا به رغم تعدد جنسياتهم من المحيط إلى الخليج".

واختتم البيان: "بدوره، أبدى الفنان المتألق "أدهم النابلسي" فرحته بعد غنائه أمام حشد كبير من الجمهور الذواق، مشيدا بالشركة التي أخرجت الحفل بطريقة رائعة للغاية، مؤكدا أن الحفل بجمهوره العربي المتميز سيبقى محفورا في ذاكرته إلى الأبد. وبنجاح الحفل، حققت شركة " لايت اند نايت " انطلاقة متميزة حظيت بإشادة جميع المتابعين، موجهة رسالة إلى جميع الشركات المنافسة بأنها قادمة بقوة إلى عالم تنظيم الحفلات والمناسبات" إلى هنا نصّ البيان. 

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