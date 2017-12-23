مجد الكروم : براعم الكناري يبدعون من جديد بأمسية ساحرة بالعزف والغناء

على مدار اكثر من ساعة ونصف من الزمن استمتع الحضور المميز من أمسية غنائية باعلى المستويات بها ابدع العازفون والعازفات والمطربون والمطربات من براعم الكناري في مجد الكروم بقيادة المايسترو المتألق شادي سلامة .

واكد القائمون على الحفل:" الكناري اصبحت عنوان ...الكناري الذي يضعون اسم مجد الكروم بصدارة الفن الثقافة العربية...فهنيئاً لنا بكم ...وهنيئاً لمجد الكروم التي انجبت هذه الكوكبة المتألقة .وكلمة شكر للقائمين عليها اللذين عملوا ليل نهار لاخراج هذا الحفل الى حيز التنفيذ . وشكرا لكل من حضر ...وشكرا لكل من دعم .نعم نعم ... مجد الكروم وبدون منازع بلد الثقافة والفن والغناء وهذا ما اثبتوه براعم الكناري".