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أخبار محليات الناصرة: مسيرة الميلاد الـ35 بمشاركة الآلاف يتقدمهم رئيس البلدية ورجال دين

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الناصرة والقضاء الناصرة: مسيرة الميلاد الـ35 بمشاركة الآلاف
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الناصرة: مسيرة الميلاد الـ35 بمشاركة الآلاف يتقدمهم رئيس البلدية ورجال دين

 تأتي هذه المسيرة احتفالاً بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، وترمز الى مسيرة مريم العذراء والقديس يوسف قبل الفي عام من مدينة البشارة الناصرة الى مدينة المهد بيت لحم حيث تم هناك حدث الميلاد. وستنتهي المسيرة باحتفال كبير في منطقة الكنائس

من: هشام بجالي وأسيد مساد- موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-12-23 20:41:16 A A

اختتمت مسيرة الميلاد للمرة الخامسة والثلاثين التي نظمها جمعية موكب الميلاد بالتعاون مع بلدية الناصرة وشرطة المدينة، حيث انطلقت من مقام السيدة العذراء في حي العمال العرب إلى الشارع الرئيسي بولس السادس، وانتهاءً في منطقة الكنائس. ويشارك في هذه المسيرة اصحاب السيادة المطارنة ورئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية وسرايا الكشاف، المدارس ألأهلية النوادي ومؤسسات المدينة الدينية والبلدية ورؤساء الأديان وجمع غفير من أهالي المدينة وضيوفها، وسيرافقها عدد كبير من السيارات المزينة، والبالونات وبمشاركة رمز العيد بابا نويل.

 

 وكانت الجمعية قد عقدت عدة اجتماعات مع المؤسسات المشاركة في المسيرة، بلدية الناصرة وشرطة الناصرة لمراجعة التفاصيل النهائية للمسيرة والتنسيق بين جميع العاملين والمشاركين فيها من اجل ضمان نجاحها ومشاركة اكبر عدد من الجمهور فيها.

 وتأتي هذه المسيرة احتفالاً بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، وترمز الى مسيرة مريم العذراء والقديس يوسف قبل الفي عام من مدينة البشارة الناصرة الى مدينة المهد بيت لحم حيث تم هناك حدث الميلاد. وستنتهي المسيرة باحتفال كبير في منطقة الكنائس، تلقى فيه كلمات التهنئة بالعيد من قبل أصحاب السيادة المطارنة وسعادة رئيس بلدية الناصرة، وتُسمع التراتيل الميلادية وتطلق الألعاب النارية التي تقدمها وزارة السياحة مشكورة.

 وقال رئيس بلدية الناصرة علي سلام قال فيها:"هذه المسيرة اصبحت تقليدًا نصراويًّا بهيجًا بدأ منذ عشرات السنين والتي تدخل الفرح والغبطة والبهجة الى قلوب ونفوس اهل الناصرة مسلمين ومسيحيين، وهذا اللقاء يزيد من وحدة وتلاحم ابناء الناصرة، وبلدية الناصرة دائمًا ستعمل على المشاريع والبرامج التي تدخل الفرحة والبهجة الى قلوب المواطنين، وانا اتقدم من هنا الى كل العالم المسيحيي والنصراوي باسمى التهاني بمناسبة عيد الميلاد، وكل عام والجميع بالف خير". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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