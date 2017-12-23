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كوكتيل غرائب وطرائف أغرب احتفالات الكريسماس في باريس: بابا نويل تحت الماء

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في باريس: بابا نويل تحت الماء
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أغرب احتفالات الكريسماس في باريس: بابا نويل تحت الماء

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-24 10:04:04 A A

يحتفل المسيحيون الغربيون حول العالم بميلاد السيد المسيح، في باريس بالتحديد شهدنا هذا العام واحد من أغرب الاحتفالات التي قد تقام، وهي أن دخل شخص وهو يرتدي زي بابا نويل إلى داخل الاكواريوم حوض الأسماك الضخم، وعايد كل الزائرين من تحت الماء.


بابا نويل تحت الماء

لاقت هذه الخطوة إعجاب جميع الزائرين الذي تهافتوا ليلتقطوا معه أجمل الصور التذكارية، حيث أنّه لا نرى كل يوم بابا نويل تحت الماء. وامتلأت القاعات بالضحك والفرح والجميع عايدوا على بعضهم البعض. 

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