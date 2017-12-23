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فنانين فن عربي القيصر يحيي حفلاً غنائياً ساهراً بمناسبة الأعياد المجيدة في لبنان

فنانين

القيصر يحيي حفلاً غنائياً ساهراً في لبنان
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القيصر يحيي حفلاً غنائياً ساهراً بمناسبة الأعياد المجيدة في لبنان

افتتح كاظم الساهر الأمسية بأغنية "زيديني عشقاً"

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-24 15:46:04 A A

أحيا النجم العراقي كاظم الساهر حفلاً غنائياً ساهراً بمناسبة الأعياد المجيدة في "كازينو لبنان" مساء 22 كانون الثاني/ديسمبر الحالي. افتتح كاظم الساهر الأمسية بأغنية "زيديني عشقاً" ثم قدّم بعدها مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي رافقتها صيحات الجمهور ومحبّيه الذين حضروا لملاقاته من مختلف المناطق اللبنانية.

ويستعد كاظم الساهر لإحياء حفلتين متتاليتين يومي 29 و30 الشهر في دبي أوبرا على أن يحتفل بالسنة الجديدة في حفل غنائي كبير يحييه عند ممشى الواجهة البحرية لجزيرة المارية في ابو ظبي. 

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