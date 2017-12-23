شاهدوا- مايا دياب تطرح كليب هيّ دي الدنيا

أغنية "هي دي الدّنيا"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال وتوزيع هادي شرارة

بعد 48 ساعة على عرضه حصرياً عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أتاحت النجمة اللبنانية مايا دياب عرض فيديو كليبها الجديد "هي دي الدنيا" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. أغنية "هي دي الدّنيا"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال وتوزيع هادي شرارة أمّا العمل المصوّر فحمل توقيع المخرج اللبناني جو بو عيد وسط فكرة مميّزة ومشاهد واقعية من احتفالية عيد ميلاد مايا دياب.

نفيد بالذكر ان العمل حقق رواجاً واسعاً منذ عرضه الأوّل عبر موقع مايا دياب وذلك ظهر من خلال التعليقات التي انهالت على مايا عبر صفحاتها الرسمية على الإنترنت.



مايا دياب