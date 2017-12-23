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أخبار سياسة هنية يحذّر: ترامب والولايات المتحدة سيصدران قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

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هنية: الولايات المتحدة ستصدر قرارات جديدة وخطيرة
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هنية يحذّر: ترامب والولايات المتحدة سيصدران قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

إسماعيل هنية - رئيس المكتب السياسي لحركة حماس:

لا يمكن نترك القدس أو نغادرها مستمرون في معركة القدس حتى النهاية مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وكل ما يقوم به الاحتلال في القدس باطل وزائل

لا يمكن للأمة أن تتنازل عن القدس، وما نشاهده ليست انتفاضة فلسطينية وإنما انتفاضة عربية وصلت إلى كل مكونات الأمة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-24 10:06:19 A A

أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أنّ "الإدارة الأمريكية ستقدم على قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس والقضية الفلسطينية". وبيّن هنية خلال كلمة له بمناسبة "اليوم العالمي للقدس" أن "هذه القرارات تتمثل أن تعترف أمريكا بيهودية الدولة وضم المستوطنات بالكيان الإسرائيلي، وإعلان شطب حق العودة"، كما قال.


إسماعيل هنية - رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

وشدد هنيّة أنه "لا يمكن نترك القدس أو نغادرها مستمرون في معركة القدس حتى النهاية مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وكل ما يقوم به الاحتلال في القدس باطل وزائل"، مضيفاً: "لا يمكن للأمة أن تتنازل عن القدس، وما نشاهده ليست انتفاضة فلسطينية وإنما انتفاضة عربية وصلت إلى كل مكونات الأمة".

وأكد هنية أنّ "قرار ترامب لن يمر أبدا ولدينا مخزون إستراتيجي هائل، وأن القدس واحدة موحدة لا شرقية ولا غربية هي عاصمة فلسطين الأبدية". ودعا هنية السلطة أن "تتخذ مواقف واضحة ضد هذا القرار ولا مجال للضبابية بالموقف، وترتيب البيت الفلسطيني ورفع اليد عن المقاومة والانتفاضة ومراجعة مسيرة التسوية". 

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