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هنية يحذّر: ترامب والولايات المتحدة سيصدران قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

إسماعيل هنية - رئيس المكتب السياسي لحركة حماس:

لا يمكن نترك القدس أو نغادرها مستمرون في معركة القدس حتى النهاية مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وكل ما يقوم به الاحتلال في القدس باطل وزائل

لا يمكن للأمة أن تتنازل عن القدس، وما نشاهده ليست انتفاضة فلسطينية وإنما انتفاضة عربية وصلت إلى كل مكونات الأمة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2017-12-24 10:06:19 A نشر: 2017-12-24 10:06:19 A