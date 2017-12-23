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تعرفوا على مدينة البشارة الناصرة
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تعرفوا على مدينة البشارة الناصرة

هذه المدينة تتميّز بشكلها الذي يشبه الصحن، وتتميّز بالكثير من المعالم منها القديم ومنها الحديث او المحدث

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-12-24 07:18:52 A A

الناصرة هي من أهم المدن وأكثرها قدسية في العالم، هي مدينة تاريخية بامتياز، وقدسيتها تعود إلى زمن السيد المسيح الذي نشهد في هذه الايام المباركة إحياء ذكرى ميلاده بأجواء ملؤها الإيمان والمحبة والتآخي.


السوق

هذه المدينة تتميّز بشكلها الذي يشبه الصحن، وتتميّز بالكثير من المعالم منها القديم ومنها الحديث او المحدث، ويزور الناصرة في كل عام مئات الآلاف من السياح من كل أنحاء العالم وذلك لانّها بلد السيد المسيح عيسى ابن مريم.

أهم المعالم في الناصرة:
السوق القديم: وهو السوق الاول في الناصرة والذي يمتاز بطرقه الضيقة والتي تؤدّي إلى كنيسة البشارة.

كنيسة البشارة: الكنيسة الكبيرة وهي رمز أساسي في الناصرة ويزورها السياح ويستمتعون داخلها بالأجواء الايمانية والروحانية التي تقرّبهم من الدين المسيحي.

عين العذراء: والتي نسب إلى السيدة مريم العذراء. والتي تتميّز بالساحة حولها، ويقال بأنّ عين العذراء الأصلية كانت داخل الكنيسة التي تقع بقرب العين ولكن بعد ترمكيمها تمّ مدّ خطوط المياه إلى عين العذراء التي هي عليه اليوم.

درب الحجاج: وهو الطريق الذي يتّخذه الحجاج من الكنيستين وكأنّهم يحجون من بيت الله إلى بيت الله، من كنيسة البشارة للاتين إلى كنيسة البشارة للروم والعكس.

الجامع الأبيض: المسجد الأبيض،. هو مسجد قديم يقع في الناصرة، وهو أحد أبرز معالم البلدة القديمة. أمر ببنائه سليمان باشا العادل عام 1785. وفي عام 1799 تم بناء رواق ومئذنة للمسجد، وفي عام 1804 تمت إضافة غرف تدريسية وتم بناء السور.

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