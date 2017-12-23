شابة (26 عامًا): أمي تتدخل في كل شاردة وواردة في حياتي بعد الزواج

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الرسالة كالتالي:

انا صبية متزوجة جديد عمري 26 سنة، مشكلتي هي انه امي بتتدخل بكل اشي في حياتي الزوجية لدرجة انها ممكن تيجي عنا وتفتح البراد وتسألنيلي في هاد وليش فش هداك، الأمر بحرجني وبحرج زوجي ومرات بسبب مشاكل، زوجي بحبها لامي بس ما بحب هايالخصلة فيها وهو بخجل منها كتير وانا مقتنعة بزوجي والحمدلله ع كل اشي بس كيف بدي أقنع امي انه انا مبسوطة وبلاش تتدخل بكل اشي وانه منحبها تيجي عنا بس بدون ما تتدخل وبلا ما تزعل منا ؟ ساعدوني!



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