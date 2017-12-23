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مجتمع قصة من الحياة شابة (26 عامًا): أمي تتدخل في كل شاردة وواردة في حياتي بعد الزواج

مجتمع

شابة (26 عامًا): أمي تتدخل في كل شاردة وواردة
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شابة (26 عامًا): أمي تتدخل في كل شاردة وواردة في حياتي بعد الزواج

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-12-23 13:10:43 A A

 وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

 

الرسالة كالتالي: 

انا صبية متزوجة جديد عمري 26 سنة، مشكلتي هي انه امي بتتدخل بكل اشي في حياتي الزوجية لدرجة انها ممكن تيجي عنا وتفتح البراد وتسألنيلي في هاد وليش فش هداك، الأمر بحرجني وبحرج زوجي ومرات بسبب مشاكل، زوجي بحبها لامي بس ما بحب هايالخصلة فيها وهو بخجل منها كتير وانا مقتنعة بزوجي والحمدلله ع كل اشي بس كيف بدي أقنع امي انه انا مبسوطة وبلاش تتدخل بكل اشي وانه منحبها تيجي عنا بس بدون ما تتدخل وبلا ما تزعل منا ؟ ساعدوني!


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