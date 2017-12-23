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معلومات الابراج أخبار الرجل الحوت: مثالي ورمانسي لكنه يعيش النقيضين حين يتعلق الامر بالمشاعر

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الرجل الحوت: مثالي ورمانسي ومحبّ
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الرجل الحوت: مثالي ورمانسي لكنه يعيش النقيضين حين يتعلق الامر بالمشاعر

الحوت مثالي ومحب ورمانسي ومستعد لتكريس حياته كاملة من اجل سعادة الشريكة، ولكن في المقابل وفي حال اختبر خيبة امل مهما كانت بسيطة وجعلته يشكك بصوابية خياره

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-23 13:18:31 A A

يحتاج الرجل مولود برج الحوت إلى إمرأة تكون أمه وصديقته وحبيبته وكل شيء في حياته. هو عادة رومانسي جداً ولكنه يأتي مع الكثير من المتطلبات اذ يجب تدليله طوال الوقت والإهتمام به ومنحه كل وقتك وطاقتك. المشكلة الأساسية التي تجعل الحوت سيء كزوج هو انه يعيش النقيضين حين يتعلق الامر بالمشاعر.


صورة توضيحية

من ناحية هو مثالي ومحب ورمانسي ومستعد لتكريس حياته كاملة من اجل سعادة الشريكة، ولكن في المقابل وفي حال اختبر خيبة امل مهما كانت بسيطة وجعلته يشكك بصوابية خياره فهو سيتحول الى شخص يكذب بسهولة بالغة ويخون ويعيش حياة مزدوجة حافلة بالخداع. سيقوم بكل ما بوسعه لجعلك تتخلين عنه وحين تقومين بذلك سيلعب دور الضحية وستكونين انت الظالمة. 

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