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مطبخ مشروبات استمتعوا بمذاق قهوة اللوز.. طعمها رائع

مطبخ

استمتعوا بمذاق قهوة اللوز.. طعمها رائع
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استمتعوا بمذاق قهوة اللوز.. طعمها رائع

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-27 14:41:37 A A

المقادير
 - لوز : كوب (مقشر ومطحون خشن)
- حليب بودرة : كوبان
- دقيق الأرز : 4 ملاعق كبيرة
- سكر : 4 ملاعق كبيرة
- هيل : نصف ملعقة كبيرة (مطحون)
- الماء : 3 اكواب


صورة توضيحية

طريقة التحضير
 1. يخلط الحليب والسكر، ويضاف إلى الماء ويحرك المزيج ويوضع على النار ويترك حتى يغلي.

2. يضاف دقيق الأرز بالتدريج مع التحريك، يضاف اللوز والهيل إلى المزيج، ويحرك جيداً حتى يصبح المزيج كثيفاً.

3. توضع القهوة في أكواب التقديم ثم تزين باللوز المبشور وتقدم. 

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