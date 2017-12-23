شوربة البصل الفرنسية من مطبخ العرب.كوم

المكونات

500 جرام بصل أصفر، مقطع أعواد

1/4 ملعقة صغيرة باكينج صودا

3 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

1 ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة سكر

200 ملليلتر مرق اللحم البني

1/2 كوب عصير العنب الأبيض

1 ملعقة كبيرة خل الكرز وعرق زعتر أخضر طازج

فلفل أسود مطحون، حسب الرغبة

4 شرائح خبز العجينة الحامضة محمص

1/2 كوب جبنة كومتي

1/2 كوب جبنة جرويير

1/2 كوب جبنة ريبلوشون



صورة توضيحية



طريقة التحضير

1- يجمع البصل مع الباكينج صودا والسكر والملح وتخلط المكونات معاً جيداً

2- يقسّم مزيج البصل بالتساوي لـ 3 أقسام في مرطبانات تعليب صغيرة

3- يضاف 1 ملعقة كبيرة زبدة في كل مرطبان

4- يوضع الغطاء لكل مرطبان ويغلق بإحكام، ثم يفتح بمقدار ربع دورة حتى لا ينفجر

5- توضع الأواني الممتلئة على رف أو على حامل ثلاثي في قاعدة قدر الضغط، ويضاف 1 لتر من الماء

6- تطهى 15 لمدة 60 دقيقة. يبدأ التوقيت عندما يصل الضغط إلى العيار المطلوب.

7- يزال الضغط من القدر. تترك حتى تبرد مكونات المرطبانات قبل أن تفتح

8- ينقل البصل المطهو إلى قدر

9- يضاف مرق اللحم البني وعصير العنب الأبيض وخل الكرز وعرق الزعتر الأخضر الطازج

10- تترك الشوربة حتى تغلي، ثم تقسّم على زبادي

11- يوضع على وجه كل زبدية الخبز المقرمش ويغطى بالجبنة

12- توضع تحت الشواية حتى تذوب الجبنة.