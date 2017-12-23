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مطبخ حساء وشوربة شوربة البصل الفرنسية من مطبخ العرب.كوم

مطبخ

شوربة البصل الفرنسية من مطبخ العرب.كوم
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شوربة البصل الفرنسية من مطبخ العرب.كوم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-25 07:35:47 A A

المكونات
 500 جرام بصل أصفر، مقطع أعواد
1/4 ملعقة صغيرة باكينج صودا
3 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة
1 ملعقة صغيرة ملح
3 ملعقة كبيرة سكر
200 ملليلتر مرق اللحم البني
1/2 كوب عصير العنب الأبيض
1 ملعقة كبيرة خل الكرز وعرق زعتر أخضر طازج
فلفل أسود مطحون، حسب الرغبة
4 شرائح خبز العجينة الحامضة محمص
1/2 كوب جبنة كومتي
1/2 كوب جبنة جرويير
1/2 كوب جبنة ريبلوشون


صورة توضيحية

طريقة التحضير
 1- يجمع البصل مع الباكينج صودا والسكر والملح وتخلط المكونات معاً جيداً
2- يقسّم مزيج البصل بالتساوي لـ 3 أقسام في مرطبانات تعليب صغيرة
3- يضاف 1 ملعقة كبيرة زبدة في كل مرطبان
4- يوضع الغطاء لكل مرطبان ويغلق بإحكام، ثم يفتح بمقدار ربع دورة حتى لا ينفجر
5- توضع الأواني الممتلئة على رف أو على حامل ثلاثي في قاعدة قدر الضغط، ويضاف 1 لتر من الماء
6- تطهى 15 لمدة 60 دقيقة. يبدأ التوقيت عندما يصل الضغط إلى العيار المطلوب.
7- يزال الضغط من القدر. تترك حتى تبرد مكونات المرطبانات قبل أن تفتح
8- ينقل البصل المطهو إلى قدر
9- يضاف مرق اللحم البني وعصير العنب الأبيض وخل الكرز وعرق الزعتر الأخضر الطازج
10- تترك الشوربة حتى تغلي، ثم تقسّم على زبادي
11- يوضع على وجه كل زبدية الخبز المقرمش ويغطى بالجبنة
12- توضع تحت الشواية حتى تذوب الجبنة. 

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