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صحة

تعرفوا على فوائد الفلفل الاحمر الحلو
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تعرفوا على فوائد الفلفل الاحمر الحلو

 يحتوي الفلفل الحلو على مجموعةٍ مهمّة من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم مثل: فيتامين سي، وفيتامين أ، وفيتامين ب 6، وفيتامين ك، وفيتامين ي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-12-23 07:57:32 A A

الفلفل الحلو، من الخضراوات ذات الطعم والرائحة المميزين هو نوعٌ من الخضار التي تنتمي إلى فصيلة النباتات الباذنجانية، يَتميّز بألوانه المتعددة، فمن ألوانه: الأحمر، والأصفر، والأخضر، والبرتقالي، والبنفسجي، وسبب التنوّع اللوني فيه يرجع إلى تركيز المادة الصبغية حسب كلّ نوع، أمّا حجمه فيترواح ما بين حجم قبضة اليد أو أكبر بقليل. فما هي فوائد هذا النوع من الخضراوات ؟؟ تعرفوا مع العرب.


صورة توضيحيّة

أولا: يحتوي الفلفل الحلو على مجموعةٍ مهمّة من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم مثل: فيتامين سي، وفيتامين أ، وفيتامين ب 6، وفيتامين ك، وفيتامين ي. إنّ تناول مئة غرام منه يمنح الجسم عشرين سعرةً حرارية، وهذا يجعله من الأغذية المهمّة في برامج تخفيف الوزن؛ لأنّه يُعطي شعوراً بالشبع لوقت طويل.

ثانيًا: يُساعد على حماية العين من الإصابة بمرض العشا الليلي، وإعتام العدسة، وجفاف العين. يساعد على تحسين وظائف القلب، وذلك بفضل وجود فيتامين ك الذي يحمي القلب والشرايين من الإصابة بالجلطات المفاجئة.

ثالثًا: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من الجذور الحرة المسببة للسرطانات.

رابعًا: يحمي تناوله بشكل مستمر من حدوث الإمساكات المتكررة، وذلك بسبب وجود الألياف الغذائية التي تُحسّن العملية الهضمية.

خامسًا: يحتوي على فيتامين سي بكميّاتٍ كبيرة، والذي يُساعد على حماية البشرة من التجاعيد، والخطوط الصغيرة، ولقد أثبتت الدّراسات أنّ كمية فيتامين سي الموجودة في الفلفل الحلو ضعف كميّة فيتامين سي في الليمون.

سادساً: يحتوي على الأملاح المعدنية مثل المنغنيز، والبوتاسيوم، والتي تحمي وتُقوّي جهاز المناعة.

سابعا: يُعتبر من الخضار المفيدة جداً للجهاز الهضمي؛ حيث يقي من الإصابة بحصوات المرارة، والكلى.

ثامنًا: يساعد تناوله على تخفيض نسبة السكر في الدم، وإذابة الدهون، وحرقها.

تاسعا: يحمي من التقرّحات المعدية، والتهابات المعدة. يُخفّض نسبة الضغط المرتفع، ويُعالج اضطرابات الغدة الدرقية.

 

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