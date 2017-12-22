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شباب وصبايا جمالك سيدتي خلطة طبيعية من الشوفان لتنعيم اليدين

شباب وصبايا

خلطة طبيعية من الشوفان لتنعيم اليدين
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خلطة طبيعية من الشوفان لتنعيم اليدين

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-12-24 07:19:03 A A

جفاف اليدين أمر مزعج جدًّا وبالذات في فصل الشتاء، حيث أنّ تقلبات الطقس والتغيرات قد تؤدي إلى جفاف بشرة اليدين وتصبح مقشرة وأحيانا تكون مؤلمة، اليوم نقدّم لك أفضل خلطة للتخلص من هذا الجفاف.. تابعي:
 

صورة توضيحيّة

امزجي ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون مع نصف ملعقة من العسل ونصف ملعقة من زيت الزيتون والقليل من الماء. افركي يديك جيداً بهذا المزيج واتركيه بين 10 إلى 15 دقيقة ثم أشطفيه بالماء الدافئ. طبّقي هذه الخلطة مرة أسبوعياً. وستلحظين فرقًا كبيرًا وسترين النعومة على يديك كالأطفال.

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