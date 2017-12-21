أسرع طريقة لتحضير حلوى الفدج اللذيذة

المكونات

1 علبة حليب مكثف محلى (14 أونصة)

2 كوب رقائق شوكولاتة نصف محلاة

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا





صورة توضيحية



طريقة التحضير

- تدهن صينية مربعة بالزبدة مبطنة بورق الزبدة لرفع الفدج بسهولة عنها.

- في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف، تسخن رقائق الشوكولاتة والحليب المكثف المحلى على حرارة عالية لمدة 1 دقيقة. تخرج من الميكروويف وتترك ترتاح لمدة 1 دقيقة، ثم تحرك المكونات حتى تندمج، تحرك حتى تذوب الرقائق بشكل كامل وتصبح الشوكولاتة ناعمة.

- تضاف خلاصة الفانيليا مع التحريك، ثم يصب الفدج في الصينية المحضرة. يترك الفدج حتى يبرد تماماً قبل التقطيع لمكعبات بقياس 1 بوصة.

- مدة التبريد: 2 ساعة