أسرع طريقة لتحضير حلوى الفدج اللذيذة
المكونات
1 علبة حليب مكثف محلى (14 أونصة)
2 كوب رقائق شوكولاتة نصف محلاة
1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا
صورة توضيحية
طريقة التحضير
- تدهن صينية مربعة بالزبدة مبطنة بورق الزبدة لرفع الفدج بسهولة عنها.
- في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف، تسخن رقائق الشوكولاتة والحليب المكثف المحلى على حرارة عالية لمدة 1 دقيقة. تخرج من الميكروويف وتترك ترتاح لمدة 1 دقيقة، ثم تحرك المكونات حتى تندمج، تحرك حتى تذوب الرقائق بشكل كامل وتصبح الشوكولاتة ناعمة.
- تضاف خلاصة الفانيليا مع التحريك، ثم يصب الفدج في الصينية المحضرة. يترك الفدج حتى يبرد تماماً قبل التقطيع لمكعبات بقياس 1 بوصة.
- مدة التبريد: 2 ساعة
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