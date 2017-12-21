خلطة سحرية للتخلص من اسوداد الركب

جميع الفتيات تكره التصبغات التي تظهر على جلدها في مناطق عديدة، والتي قد تشعرها بالحرج ببعض الأحيان، لذلك تلجأ إلى استخدام الكثير من المستحضرات التجميلية التي قد تكون غالبيتها تسويقية ليس الا. لذلك سنقدّم لك اليوم من موقع العرب هذه الخلطة التي تساعدك في التخلص من السواد في عدة مناطق من جسمك وبالذات في منطقة الركب. وبالتحديد إذا كنت تزيلين شعرك بالشفرة المخصصة التي تزيد من احتمال تصبغات البشرة.



صورة توضيحيّة

خلطة الفلفل الأسود والفازلين:

تتألف هذه الخلطة من ملعقة واحدة من الفلفل الأسود ونصف كوب من عصير الليمون وملعقتين صغيرتين من الفازلين بالإضافة إلى ملعقتين من كريم الفيكس (vicks). ضعي هذه المحتويات في وعاء الخلط وامزيجهم جيداً، ثم قومي بوضع هذا الخليط يومياً على ركبتيكِ، أو حتى أكواعكِ، ودلكيهما جيداً وبلطف لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي المستحضر عن جسمك.

هذه الطريقة سهلة جداً وفعالة إذا ثابرتِ على استخدامها كل يوم لمدة أسبوع. ولكن إذا شعرتِ بضرورة حكّ المنطقة التي قمتِ بتبييضها، ننصحكِ بالتوقف عن استعمال الخلطة لأن بشرتكِ حساسة.