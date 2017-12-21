فوائد رائعة للعلاقة الحميمة بين الزوجين: تزيدك جمالًا وجاذبية وتضمن رشاقتك!

أن تقومي بالعلاقة الحميمة يعني أن تشعري بالمتعة والفرح، ويعني أيضاً أنك تمارسين أحد تمارين التحمّل، الذي يمكّنك من خسارة السعرات الحرارية

تملك العلاقة الحميمة بين الزوجين العديد من الفوائد الصحيّة الرائعة وفوائد أخرى جملية ونفسية أيضًا، حيث أنّها تساعدك على خسارة الوزن، حتى لو بشكلٍ طفيف، وتزيدك جاذبية وإشراقاً وسعادة، وتمكنك من الشعور بالاسترخاء والراحة.. اكتشفي معنا معلومات أكثر حول هذا الموضوع!



صورة توضيحية

- المزاج الحسن:

تشعرين بالفرح عند إقامتك العلاقة الحميمة. فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن هذه العلاقة تدفع من يقومون بها مع شخص يحبونه إلى الشعور بالتفاؤل، والحيوية، والسعادة… وهي مشاعر تنتج من ارتفاع مستوى السيروتونين، أيّ الهرمون الذي يعمل على محاربة اضطرابات المزاج.

- حرق السعرات الحرارية:

أن تقومي بالعلاقة الحميمة يعني أن تشعري بالمتعة والفرح، ويعني أيضاً أنك تمارسين أحد تمارين التحمّل، الذي يمكّنك من خسارة السعرات الحرارية. في الواقع، يمكن هذه العلاقة، إذا كانت متوسطة المدّة، أن تساعدك على إنفاق نحو 300 سعرة حرارية.

- نوعية النوم الجيّدة:

حين تمارسين علاقتك الزوجية الحميمة، ينتج جسمك، كما سبق وذكرنا، هرمون الأوسيتوسين الذي يؤدي بشكل طبيعي إلى استرخائه كما إلى شعورك بالراحة الذهنية، ما يعني تعزيز قدرتك على مقاومة الأرق. ولا تنسي يوماً أن هذه العلاقة تعدّ مضاداً فعالاً للضغط النفسي. ففي مرحلتها النهائية، يُطلق ذهنك الأندورفين، أي هرمون المتعة.

- الجمال والجاذبية:

تساهم المتعة في العلاقة في تحفيز إطلاق جسمك للأستروجين والأوسيتوسين، أو الهرمونات التي يحرّرها عندما تلامسين زوجك، والتي تحسّن عملية ترطيب بشرتك وتعزّز إنتاجها للكولاجين الطبيعي، ما يضفي عليها النعومة والإشراق والجاذبية ويحميها من ظهور علامات الشيخوخة والخطوط الدالة على التقدّم في السن. فالمعادلة هي الآتيو: كلما قمت بالعلاقة الحميمة ازددت جمالاً.