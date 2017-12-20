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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك Tommy Hilfiger في الناصرة.. قمّة الأناقة

اسواق العرب

Tommy Hilfiger في الناصرة.. قمّة الأناقة
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Tommy Hilfiger في الناصرة.. قمّة الأناقة

اعتمد المتجر الجديد تصميمًا عصريًا راقيًا ومُريحًا، مستوحى من عالم البحّارة، وهو اللون المُعتمَد لماركة Tommy Hilfiger

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-20 15:01:45 A A

بحضور لفيف من الشخصيات، من رجال أعمال وإعلاميين وأعضاء "فريق الأخاء" لكرة القدم وغيرهم، افتتحت ماركة Tommy Hilfigerالتابعة لشركة PVH Corp. العالمية فرعًا جديدًا لها في مُجمّع الـ Big Fashion التجاري في مدينة الناصرة، ليكون بذلك الفرع الخامس في البلاد، والأوّل في المجتمع العربي.


من الافتتاح

وقد اعتمد المتجر الجديد تصميمًا عصريًا راقيًا ومُريحًا، مستوحى من عالم البحّارة، وهو اللون المُعتمَد لماركة Tommy Hilfiger، إذ يحوي المَتجَر قسمًا خاصًا للرجال، وآخر للنساء، تُعرض فيه أحدث تصاميم الشركة وأكثرها تميزًا وجودة. يعرض المتجَر في جولته الأولى أزياء ماركة Tommy Hilfiger- خريف 2017- أعياد 2018 - للرجال والنساء.

خلال حفل الافتتاح، أبدى كُل من حَضَر إعجابه بتصميم المُتجَر، وما يحويه من ملابس وتصاميم خاصة، مُعربين عن رؤيتهم القائلة بأن هذا المَتجَر هُوَ من أرقى المتاجر، ليسَ في الناصرة فقط، إنما من الأرقى في البلاد قاطبة، خصوصًا أنهُ يُركّز على جودة الأزياء وروعة تصاميمها، أكثر من كونه يُركّز على كمية الملابس الموجودة، فكُل قطعة معروضة فيه يُمكن اعتبارها مميزةً وخاصة ولها قيمتها الفريدة .. !
يذكر، أن حفل الافتتاح المميز والمبهر تم انتاجه وادارته على يد شركة سما للدعاية والعلاقات العامة.
ع.ع.

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