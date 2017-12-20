BMW X2 موديل 2018 تقدم بسعر أقل

بعد شهرين من العرض الأول لها على شبكة الإنترنت، ظهرت تفاصيل التسعير لـ BMW X2 ويبلغ سعر xDrive28i التي تعتبر النسخة القياسية لـ X2 ما لا يقل عن 39395 دولار أي أكثر بواقع 2500 دولار من xDrive28i X1 لكن أرخص بواقع 9200 دولار من X4 المماثلة لها.

والميزات القياسية لـX2 xDrive28i تشمل 228 حصان من محرك 2.0 لتر ، ونظام الصوت من سبعة مكبرات صوت، وعجلات 18 بوصة، والمقاعد SensaTec وبسعر اضافي 2350 دولار يمكن الحصول على باقة Convenience مع مرايا قابلة للطي كهربائيا، و سقف بانورامي ومرايا بخاصية التعتيم وأكثر من ذلك.

وتشمل باقي مجموعة الخيارات حزمة المساعدة للسائق بسعر 700 دولار وتضيف تحذير من مغادرة المسار، تحذير الاصطدام الأمامي، الكبح في حالات الطوارئ على السرعات المنخفضة، نظام تثبيت السرعة التكيفي، وأكثر من ذلك. ولمن يرغب في مزيد من التميز يوجد باقة بسعر 2600 دولار وهي باقة M SportX Package وتتوفر بسعر 4650 دولار كما توجد حزمة Dynamic Handling مقابل 600 دولار.

وبالمقارنة مع منافستها الألمانية المباشرة، مرسيدس بنز GLA250 4MATIC، فموديل X2 أغلى بواقع 3000 دولار.