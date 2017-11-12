الجهاد الاسلامي: تهديدات الإحتلال إعلان حرب

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزّة، اليوم الأحد، أنّ "تهديدات الجيش الإسرائيلي باستهداف قيادات الحركة هي بمثابة إعلان حرب ستعمل من أجل التصدي لها". وجاء في بيان صادر عن الجهاد أن:"لن نتهاون في حماية شعبنا وأرضنا وإن غداً لناظره قريب". وأضاف البيان أنّ "أرواح أبناء شعبنا وأطفالنا غالية عندنا كما أن أرواح ودماء قادتنا غالية وعزيزة، وإن إرهاب العدو وتهديداته لن تخيفنا ولن تثني قيادتنا الثابتة على نهج الجهاد والمقاومة وحماية الثوابت"، كما ورد في بيان الجهاد.