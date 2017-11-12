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اعتقال 4 أفراد أسرة واحدة بينهم سيّدة من الناصرة بشبهة تجارة المخدرات

الشرطة:

تمّ تمديد فترة اعتقال 3 مشتبهين (16-25-30 عامًا) حتى يوم 19.11 الجاري، والمشتبهة حتى نهار 15.11 الجاري

خلال مداهمة وتفتيش الشرطة، صباح اليوم الاحد، منزل المشتبهين في المدينة هناك تم ضبط مواد يشتبه بأنّها من المخدرات ومبلغ ضخم من النقود، إلى جانب التحرز على 4 سيارات ذات العلاقة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-11-12 19:01:41 A نشر: 2017-11-12 19:01:41 A