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أخبار محاكم وجنائيات اعتقال 4 أفراد أسرة واحدة بينهم سيّدة من الناصرة بشبهة تجارة المخدرات

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الناصرة والقضاء اعتقال 4 مشتبهين من الناصرة بتجارة المخدرات
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اعتقال 4 أفراد أسرة واحدة بينهم سيّدة من الناصرة بشبهة تجارة المخدرات

الشرطة:

تمّ تمديد فترة اعتقال 3 مشتبهين (16-25-30 عامًا) حتى يوم 19.11 الجاري، والمشتبهة حتى نهار 15.11 الجاري

خلال مداهمة وتفتيش الشرطة، صباح اليوم الاحد، منزل المشتبهين في المدينة هناك تم ضبط مواد يشتبه بأنّها من المخدرات ومبلغ ضخم من النقود، إلى جانب التحرز على 4 سيارات ذات العلاقة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-12 19:01:41 A A

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّ:"الشرطة تحقق في ملف اعتقال 4 مشتبهين سكان الناصرة افراد اسرة، تبلغ اعمارهم 16-25-30 عامًا، ومشتبهة تبلغ من العمر 53 عامًا، بالتجارة في المخدرات من مواد الحشيش والاكستزي وغيرها، وترويجها في المنطقة هناك، وبحيث تمّ مؤخرا تمديد فترة اعتقال 3 مشتبهين (16-25-30 عامًا) حتى يوم 19.11 الجاري، والمشتبهة حتى نهار 15.11 الجاري"، بحسب البيان.


تصوير: الشرطة الإسرائيلية

واضاف البيان:"هذا، وخلال مداهمة وتفتيش الشرطة، صباح اليوم الاحد، منزل المشتبهين في المدينة هناك تم ضبط مواد يشتبه بأنّها من المخدرات ومبلغ ضخم من النقود، إلى جانب التحرز على 4 سيارات ذات العلاقة. كما وتمّ خلال مجريات التحقيقات اليوم توقيف مشتبه (13 عامًا) واخر (65 عامًا) من السكان هناك بالضلوع في جملة ملف القضية وتم اطلاق سراحهما لاحقا والتحقيقات جارية"، بحسب الشرطة.

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