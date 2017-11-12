كرمئيل: إصابة عامل جرّاء سقوطه عن ارتفاع

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة آشر بلاغًا، اليوم الأحد، حول إصابة عامل جرّاء سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء بمدينة كرمئيل. هذا، وعمل الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (25 عامًا)، حيث وصفت جراحه بالمتوسطة مع إصابة بالصدر، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى نهاريا. ويشار إلى أنّ العامل المصاب سقط عن ارتفاع 3 امتار تقريبًا" وفقًا للبيان.