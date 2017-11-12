زحالقة: دعم أوروبي لنضالنا ضد مقترح نتنياهو لتبادل سكان المثلث بالمستوطنات

أكّد وفد المشتركة خلال اجتماعاته في بروكسل وفي باريس رفض الاقلية الفلسطينية في اسرائيل ورفض كل قياداتها السياسية والاجتماعية لمقترح الاعتراف بضم الكتل الاستيطانية والقدس الى اسرائيل مقابل ضم منطقة المثلث إلى الجانب الفلسطيني

نائب جمال زحالقة:

الأوروبيون الذين التقيناهم تعاطفوا مع موقفنا وأكدوا معارضتهم للفكرة وتمسكهم بحدود 67

المشتركة مستمرة بهذا التحرك لإفشال هذا المشروع الإسرائيلي الذي يتعامل معنا كأحجار شطرنج

شارك عدد من نواب القائمة المشتركة، مؤخرًا، في لقاءات خاصّة في مقرّ الاتحاد الاوروبي، تمّت خلالها طرح ومناقشة مواضيع مهمّة. وعلم موقع العرب أنّ النائب جمال زحالقة ووفد المشتركة طرح خلال الجلسات مقترح تبادل السكان الذي عرضه نتنياهو مؤخرًا على إدارة ترامب.



نواب المشتركة في الاتحاد الأوروبي

وقال النائب زحالقة إنّ:"احدى القضايا الهامة، التي طرحها وفد المشتركة في 30 لقاء في الاتحاد الاوروبي هي معارضتنا القاطعة لمقترح تبادل السكان الذي عرضه نتنياهو مؤخرًا على إدارة ترامب، والذي يقضي بضم المستوطنات والقدس لإسرائيل مقابل ضم المثلث للضفة. كانت تلك خطوة استباقية قبل أن تطرح اسرائيل الموضوع رسميا على الأوروبيين. الذين التقيناهم تعاطفوا مع موقفنا وأكدوا معارضتهم للفكرة وتمسكهم بحدود 67. المشتركة مستمرة بهذا التحرك لإفشال هذا المشروع الإسرائيلي الذي يتعامل معنا كأحجار شطرنج"، بسحب النائب زحالقة.

وفد المشتركة يطلب من أوروبا معارضة المشروع

وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة ما يلي:"أكّدت جميع الأحزاب والشخصيات والهيئات الأوروبية التي التقى بها وفد القائمة المشتركة الذي زار مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الايام الاخيرة، رفضها القاطع لمشروع "تبادل السكان" الذي تطرحه جهات اسرائيلية. وكانت قضية مشروع ليبرمان الترانسفيري، الذي تبنّاه نتنياهو مؤخرًا وعرضه على الأمريكان، من اهم المواضيع التي طرحها وفد المشتركة خلال لقاءاته مع المسؤولين في الاتحاد الاوروبي وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة في اللقاءات مع البعثات البلجيكية والايطالية والسويدية والفرنسية وغيرها".

وتابع البيان:"وأكّد وفد المشتركة خلال اجتماعاته في بروكسل وفي باريس رفض الاقلية الفلسطينية في اسرائيل ورفض كل قياداتها السياسية والاجتماعية لمقترح الاعتراف بضم الكتل الاستيطانية والقدس الى اسرائيل مقابل ضم منطقة المثلث إلى الجانب الفلسطيني، وشدّد الوفد على أن جماهيرنا في اسرائيل هم اصحاب الارض الاصليون، وليسوا "احجار شطرنج" تتحكم بها إسرائيل وتسلب مواطنتهم كما يحلوا لها. وأضاف أعضاء الوفد أن مجرد طرح هذا المشروع واستهلاكه اعلاميًا من قبل أطراف إسرائيلية عليا يضع عمليًا علامات استفهام حول مكانة ومواطنة العرب الفلسطينيين في اسرائيل كما ويتسبب بمردود سلبي وعنصري على حقوقهم ومكانتهم، بل على وجودهم".

وزاد البيان:"في المقابل، ردَّ المسؤولون الأوروبيون بالقول بأنّ الموضوع لم يطرح رسميًّا عليهم، لكنّهم "سمعوا به"، وأكّدوا بأنه من المهم انهم سمعوا الموقف مباشرة من اصحاب الشأن وعلى انهم سيقومون بإرسال تقارير إلى حكوماتهم عن الموضوع. كما واوضح مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي بأنهم يعارضون مشروع "تبادل السكان"، خاصة في ظل المعارضة القاطعة والواضحة له من قبل المواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل".



واختتم البيان:"وأكد وفد المشتركة بأنه طرح الموضوع بقوة في لقاءاته الاوروبية كخطوة استباقية حتى يكون موقف الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل معروفًا للاوروبيين، وان يتم اخذه بعين الاعتبار حين تطرح اسرائيل هذا المقترح على الأوروبيين. وكان وفد لجنة العلاقات الدولية في المشتركة قد اجرى العشرات من اللقاءات السياسية في مقر الاتحاد الاوروبي، وشارك فيها النواب د. يوسف جبارين ومسعود غنايم وجمال زحالقة وعايدة توما-سليمان، بالاضافة الى جعفر فرح مدير مركز مساواة وهناء عموري من مؤسسة روزا اكوسكمبورغ الالمانية"، إلى هنا البيان.