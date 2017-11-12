اعتقال 5 مشتبهين من الناصرة بالاعتداء على سائق حافلة في نتسيرت عيليت

المتحدثة باسم الشرطة - لوبا السمري:

التحقيقات جارية وسط تمديد فترة اعتقال المشتبهين البالغين الأربعة من ضمن المجموع حتى يوم الاربعاء المقبل، بينما تم تمديد فترة اعتقال المشتبه القاصر حتى يوم غد الاثنين

أفادت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّ:"الشرطة تحقق في ملف اعتقال 5 مشتبهين، قاصر و3 شبان ومشتبه خامس في الاربعينات من العمر، جميعهم من سكّان الناصرة، بالاعتداء على سائق حافلة رقم 332، وذلك مساء أمس السبت، في مدينة نتسيرت عيليت، وفقًا للشبهات كانوا تحت تأثير الكحول، وطلبوا من السائق الابتعاد عن طريق سفره المعتادة، والسفر في طريق اخرى، ومع رفض السائق طلبهم باشروا بأعمال عربدة وشغب واخلال بالنظام داخل الحافلة، وهاجموا السائق واعتدوا عليه، وفقًا للشبهات"، بحسب ما ورد من الشرطة.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّ:"المشتبهين فرّوا هاربين من المكان بعد فعلتهم، إلا أنّ قوات الشرطة ادركتهم واعتقلتهم قرب المكان، حيث استمروا في سلوكهم العنيف. يذكر أنّ التحقيقات جارية وسط تمديد فترة اعتقال المشتبهين البالغين الأربعة من ضمن المجموع حتى يوم الاربعاء المقبل، بينما تم تمديد فترة اعتقال المشتبه القاصر حتى يوم غد الاثنين"، بحسب الشرطة.