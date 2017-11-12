إصابة شاب بجراح متوسطة جرّاء سقوطه عن حصان في اللد

تمّ نقل المصاب إلى مستشفى آساف هروفيه بحالة متوسطة، وهو يعاني من إصابة في الرأس

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ:"الطاقم الطبيّ التابع للمؤسسة قدّم، عصر اليوم الأحد، العلاج الأولي لشاب (17 عامًا) والذي أصيب بعد سقوطه عن ظهر حصان في اللد، حيث تمّ توصيل المصاب إلى نقطة التقاء مع الطاقم الطبيّ بالقرب من مفرق "هكيراح" في المدينة. هذا، وتمّ نقل المصاب إلى مستشفى آساف هروفيه بحالة متوسطة، وهو يعاني من إصابة في الرأس"، بحسب البيان.