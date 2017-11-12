اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية شابّة سعودية تتطوّع لتعليم النساء القيادة مجانًا بسيارتها الخاصة

أخبار

شابّة سعودية تتطوّع لتعليم النساء القيادة مجانًا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

شابّة سعودية تتطوّع لتعليم النساء القيادة مجانًا بسيارتها الخاصة

حظيت المبادرة بقبول نسائي واسع في المدينة، وشهدت إقبالاً كبيراً من سعوديات يرغبن في تعلم القيادة

اعتبرت الشابة نورا الدوسري أنّ قيادة المرأة للسيارة هي إحدى ضرورات التغير الاجتماعي، وتساعد المرأة في الاعتماد على نفسها

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-12 17:48:31 A A

أطلقت الشابة السعودية، نورا الدوسري، مبادرة تطوعية، لتدريب النساء السعوديات من مختلف الأعمار، على قيادة السيارات. وحظيت المبادرة بقبول نسائي واسع في المدينة، وشهدت إقبالاً كبيراً من سعوديات يرغبن في تعلم القيادة، بلغ عددهن 15 سيدة، تقضي معهن أكثر من خمس ساعات يومياً، لتدريبهن على القيادة، بدروس ممنهجة بالمجان مستخدمةً سيارتها الخاصة.


الشابة السعودية نورا الدوسري

يذكر أنّ نورا تعلمت القيادة منذ عام 2010 م، في مملكة البحرين، بتشجيع عائلتها، وحصلت على رخصة دولية لقيادة السيارات بعد رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية.

وقالت نورا الدوسري، إنها تسعى من خلال المبادرة إلى تمكين "السائقات الجديدات" من المهارات اللازمة للقيادة السليمة والآمنة، بأسلوب علمي حديث، ومساعدتهن على إدراك مخاطر الطريق، وفهم حركة السير، للحفاظ على حياتهن والآخرين، وتدريبهن على التعامل مع الأعطال الطارئة والإلمام بالصيانة البسيطة، والتعاطي مع مواقف مختلفة وخطرة، ضمن منهج تدريبي أعدته لمتدرباتها.

واعتبرت الدوسري أنّ قيادة المرأة للسيارة هي إحدى ضرورات التغير الاجتماعي، وتساعد المرأة في الاعتماد على نفسها، وإنهاء احتياجاتها دون انتظار سيارة أجرة، أو التعاقد مع سائق، وإتاحة الفرصة أمامها للانخراط في القوى العاملة والاستقلال الاقتصادي، وتمكينها من التواجد بقوة في سوق العمل، وأثنت على السعوديات اللواتي اجتزن الخطوط الحمراء، وكسرن القواعد والقوالب النمطية والجامدة للمرأة في البيئة المحلية، وأعربت عن أملها في تشجيع المزيد من النساء على تعلم قيادة السيارات. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 يوآف مردخاي يحذر الفصائل المسلحة في غزة: نعي مؤامراتكم | [3 قراءة]
2 حمزة أبو شقرة في إعدادية الرازي أم الفحم | [2 قراءة]
3 أم الفحم: طلاب وادي النسور يتطوعون للتنظيف | [2 قراءة]
4 انتخاب مجلس طلاب في المدرسة الإعدادية يافة الناصرة | [2 قراءة]
5 مصرع شخص بحادث دهس على شارع 40 بالقرب من مطار بن غوري | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 النقب: التمهيد لتقديم لائحة إتهام ضد مشتبهين | [0 مشاركة]
3 الجيش: عثرنا على خمس جثث خلال تدمير النفق | [0 مشاركة]
4 جبهة شفاعمرو تحذر من التهديدات لكركبي | [0 مشاركة]
5 الشرطة: اللواء حكروش يزور النقب | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab