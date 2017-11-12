شابّة سعودية تتطوّع لتعليم النساء القيادة مجانًا بسيارتها الخاصة

حظيت المبادرة بقبول نسائي واسع في المدينة، وشهدت إقبالاً كبيراً من سعوديات يرغبن في تعلم القيادة

اعتبرت الشابة نورا الدوسري أنّ قيادة المرأة للسيارة هي إحدى ضرورات التغير الاجتماعي، وتساعد المرأة في الاعتماد على نفسها

أطلقت الشابة السعودية، نورا الدوسري، مبادرة تطوعية، لتدريب النساء السعوديات من مختلف الأعمار، على قيادة السيارات. وحظيت المبادرة بقبول نسائي واسع في المدينة، وشهدت إقبالاً كبيراً من سعوديات يرغبن في تعلم القيادة، بلغ عددهن 15 سيدة، تقضي معهن أكثر من خمس ساعات يومياً، لتدريبهن على القيادة، بدروس ممنهجة بالمجان مستخدمةً سيارتها الخاصة.



الشابة السعودية نورا الدوسري

يذكر أنّ نورا تعلمت القيادة منذ عام 2010 م، في مملكة البحرين، بتشجيع عائلتها، وحصلت على رخصة دولية لقيادة السيارات بعد رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية.

وقالت نورا الدوسري، إنها تسعى من خلال المبادرة إلى تمكين "السائقات الجديدات" من المهارات اللازمة للقيادة السليمة والآمنة، بأسلوب علمي حديث، ومساعدتهن على إدراك مخاطر الطريق، وفهم حركة السير، للحفاظ على حياتهن والآخرين، وتدريبهن على التعامل مع الأعطال الطارئة والإلمام بالصيانة البسيطة، والتعاطي مع مواقف مختلفة وخطرة، ضمن منهج تدريبي أعدته لمتدرباتها.

واعتبرت الدوسري أنّ قيادة المرأة للسيارة هي إحدى ضرورات التغير الاجتماعي، وتساعد المرأة في الاعتماد على نفسها، وإنهاء احتياجاتها دون انتظار سيارة أجرة، أو التعاقد مع سائق، وإتاحة الفرصة أمامها للانخراط في القوى العاملة والاستقلال الاقتصادي، وتمكينها من التواجد بقوة في سوق العمل، وأثنت على السعوديات اللواتي اجتزن الخطوط الحمراء، وكسرن القواعد والقوالب النمطية والجامدة للمرأة في البيئة المحلية، وأعربت عن أملها في تشجيع المزيد من النساء على تعلم قيادة السيارات.