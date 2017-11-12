اعتقال مشتبهين بعد ضبط أسلحة في حي بيت حنينا بمدينة القدس

اعتقلت الشرطة مشتبهين مقدسين من السكان هناك بحيازة المضبوطات

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"قامت قوات من الشرطة وحرس الحدود بمداهمة وتفتيش منزل في حي بيت حنينا في القدس، حيث تمّ ضبط اسلحة اشتملت على: مسدس وذخيرة مختلفة. هذا، واعتقلت الشرطة مشتبهين مقدسين من السكان هناك بحيازة المضبوطات، وتمّ تحويلهما للتحقيقات الجارية"، إلى هنا بيان الشرطة.



تصوير الشرطة