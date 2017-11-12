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أخبار محاكم وجنائيات اعتقال مشتبهين بعد ضبط أسلحة في حي بيت حنينا بمدينة القدس

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القدس والقضاء الشرطة: اعتقال مشتبهين بعد ضبط أسلحة في القدس
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اعتقال مشتبهين بعد ضبط أسلحة في حي بيت حنينا بمدينة القدس

اعتقلت الشرطة مشتبهين مقدسين من السكان هناك بحيازة المضبوطات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-12 16:32:26 A A

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"قامت قوات من الشرطة وحرس الحدود بمداهمة وتفتيش منزل في حي بيت حنينا في القدس، حيث تمّ ضبط اسلحة اشتملت على: مسدس وذخيرة مختلفة. هذا، واعتقلت الشرطة مشتبهين مقدسين من السكان هناك بحيازة المضبوطات، وتمّ تحويلهما للتحقيقات الجارية"، إلى هنا بيان الشرطة.


تصوير الشرطة 

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