القدس والقضاء الشرطة: اعتقال مشتبهين بعد ضبط أسلحة في القدس
اعتقال مشتبهين بعد ضبط أسلحة في حي بيت حنينا بمدينة القدس
اعتقلت الشرطة مشتبهين مقدسين من السكان هناك بحيازة المضبوطات
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عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"قامت قوات من الشرطة وحرس الحدود بمداهمة وتفتيش منزل في حي بيت حنينا في القدس، حيث تمّ ضبط اسلحة اشتملت على: مسدس وذخيرة مختلفة. هذا، واعتقلت الشرطة مشتبهين مقدسين من السكان هناك بحيازة المضبوطات، وتمّ تحويلهما للتحقيقات الجارية"، إلى هنا بيان الشرطة.
تصوير الشرطة
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