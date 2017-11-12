تطبيق Files Go متاح الآن على جوجل بلاي رسميًا

عادت الشركة مؤخرًا لتعلن عن إتاحة التطبيق رسميًا من على متجر جوجل بلاي، ولكن هذا الإطلاق أولي أي بمعنى أنه تجريبي وليس بالنسخة الكاملة والرسمية

أطلقت شركة جوجل تطبيقًا جديدًا يحمل إسم "Files Go"، وهو أحد تطبيقات إدارة الملفات، وكان هذا الإطلاق من على متجر جوجل بلاي، ولكن سرعان ما قامت جوجل بحذف التطبيق وإعلانها بأنه كان موجه لعدد قليل من المستخدمين بهدف التجربة.



صورة توضيحية

وعادت الشركة مؤخرًا لتعلن عن إتاحة التطبيق رسميًا من على متجر جوجل بلاي، ولكن هذا الإطلاق أولي أي بمعنى أنه تجريبي وليس بالنسخة الكاملة والرسمية، فيما يخص التطبيق هو عبارة عن مزيج لمدير الملفات ومشاركة الملفات، مما يسمح للمستخدم لإدارة كل ما على هاتفه الخاص، مع السهولة الكاملة لإرسال الملفات للمستخدمين الذين يملكون التطبيق من على هاتفهم الذكي.

فيما يخص مزايا التطبيق فهو يشمل أداة التخلص من الملفات والصور المكررة، كذلك مساعدة المستخدم في العثور على الصور الهامة والمستندات والملفات المهمة بأسرع وقت ممكن، والتوصية الدائمة بإزالة الملفات الغير مرغوب بها، ويأتي التطبيق بأمنية قوية في مشاركة الملفات، وكل ذلك وأكثر مع تطبيق Files Go القادم بحجم 6 ميغابايت.